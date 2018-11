Rugby: Le Zebre sostegono la crescita di Fly spa ospite a Parma per il team building “Il rugby ti porta in meta”

Parma, 27 novembre 2018 – Importanza del team nel raggiungimento degli obiettivi, senso di appartenenza all’azienda e comunicazione efficace: sono queste le tematiche affrontate dai 18 professionisti dell’azienda Fly Spa di Grigno (TN) nel corso del Team Building organizzato con le Zebre Rugby Club nella giornata di venerdì 16 novembre alla Cittadella del Rugby di Parma.

Clicca e guarda il video racconto della giornata di team building a Parma

Nata nel 2008 a Grigno, in Valsugana, per costruire componenti aereonautici ed aerospaziali, in dieci anni l’azienda del Gruppo Forgital è passata dai primi 5 storici dipendenti ai quasi 200 lavoratori oggi occupati. La progressione del fatturato è stata sorprendente e il volume d’affari è andato di fatto raddoppiando di anno in anno: dalle poche centinaia di migliaia di euro dei primi due anni di vita ai 154 milioni nel 2017. La forte espansione in termini economici è sostenuta anche dalla crescita professionale dei suoi protagonisti: e proprio per questo l’azienda ha scelto l’esclusivo Team Building delle Zebre Rugby Club come tappa del percorso di crescita.

La parte di campo, durante la quale i partecipanti hanno vissuto in prima persona gli esercizi di gioco, è stata condotta dall’ex giocatore delle Zebre e della Nazionale Italiana Andrea Manici – 16 presenze in azzurro dal 2013 al 2015 – e da Sara Tounesi, seconda linea della Nazionale Italiana e campionessa d’Italia con la maglia del Rugby Colorno FC, club affiliato alla franchigia Zebre Family. I 18 professionisti hanno inoltre avuto la possibilità di assistere all’allenamento degli atleti e di provare un ingaggio con la macchina da mischia, dopo aver appreso dagli atleti Manici e Tounesi i segreti per un impatto vincente.

Il Rugby è uno degli strumenti più entusiasmanti ed efficaci per lavorare con il potenziale umano aziendale: colleghi di una stessa impresa, con ruoli, età e sesso diversi, si mettono in gioco in un percorso all’insegna dei principi base del Rugby e del divertimento grazie allo Zebre Rugby Club.

Il Rugby viene utilizzato come modello metafora del “lavoro di squadra” perchè è uno sport dove lo spirito di sacrificio e la collaborazione sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi.

Clicca e scarica la presentazione del team building; per info e prenotazioni su come far vivere anche alla tua azienda l’esclusiva esperienza di “Rugby ti porta in meta” è possibile contattare la segreteria delle Zebre allo 0521221168 oppure via mail a segreteria@zebrerugbyclub.it

Com. Stam.