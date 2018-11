La Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina torna al successo in trasferta imponendosi 78-69 ad Aci Bonaccorsi. Doppia cifra per Stuppia (19), Pellot e Caroè (17).

Seconda vittoria in trasferta e quinta stagionale in sette uscite per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che al termine di un match combattuto si impone 78-69 sul campo di Aci Bonaccorsi. Gli ospiti hanno saputo interpretare al meglio il match contro una formazione esperta della categoria che fa dell’agonismo il suo punto di forza. Senza Gugliotta Messina ha saputo reagire anche alle espulsioni di Pizzuto e Caruso ricompattandosi nel finale e portando a casa due punti molto importanti per una classifica sempre più positiva.

Buona la partenza degli ospiti grazie alla tripla di Comelli e alle iniziative degli under Diallo e Caroè con Messina che chiude il primo quarto avanti 17-12. Si fa notare nel secondo quarto, che vede una prevalenza dei padrono di casa Caruso autore di cinque punti con una tripla e a metà gara il canestro di Comelli vale il +2 (35-37).

La partita si accende come prevedibile nella ripresa, Aci Bonaccorsi alza il livello del contatto fisico e gli arbitri non mantengono il metro del primo tempo; le triple di Stuppia (2) e Diallo (1) consentono ai giallorossi di chiudere avanti il parziale col minimo scarto (54-55). Ultimi dieci minuti tutti da giocare, vengono espulsi Caruso per proteste e coach Pizzuto per somma di falli alla panchina, Messina però si ricompatta e grazie alle iniziative di Caroè e Stuppia porta a casa i due punti. In attesa dei match di domenica la Sicily Express Courier sale in classifica a 10 punti agganciando temporaneamente le due capoliste Gela e Piazza Armerina e distanziando Comiso; proprio i biancorossi gelesi saranno gli avversari nel big match dell’ottava giornata al PalaRussello in un turno che vede anche il match fra Piazza Armerina e Comiso e che potrà dare una prima fisionomia a questo inizio di campionato che vede i peloritani fra i protagonisti del girone Sud della serie D.

Tabellino:

Aci Bonaccorsi – Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina 68-79

Aci Bonaccorsi: Licciardello, Sciuto 4, Scerra 6, Mazzerbo 22, Cacciato 21, Spampinato ne, Corallo 13, Corbo, Agostino 2, Malfitana ne, Verde ne.

Allenatore: Brischetto

Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina: Diallo 7, Comelli 9, Dominguez ne, Caroè 17, Pellot 17, Stuppia 19, Migliorato 5, Caruso 5.

Allenatore: Pizzuto

Parziali: 12-17, 23-20 (35-37), 19-18 (54-55), 14-24 (68-79).

Arbitri: Angelo Sapuppo di Aci Sant’Antonio (CT) e Raphael Crisafi di Ragalna (CT).

Com. Stam.