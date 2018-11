Killington: Irene Curtoni e Chiara Costazza qualificate, in testa c’è la Shiffrin. Seconda manche dello slalom alle 19

C’è ancora la seconda manche da disputare (ore 19, diretta tv Raisport ed Eurosport 1), ma da Killington sembra arrivare l’ennesima conferma: la numero uno dello slalom femminile è Mikaela Shiffrin.

Ancora una volta senza strafare, nella nebbia del Vermont la statunitense è la più veloce e punta a prendersi la rivincita davanti ai propri tifosi dopo il quarto posto in gigante.

I rilevamenti cronometrici (forse sbagliati) dicono che nella parte centrale ha perso qualche decimo di troppo, ma in ogni caso ha saputo prontamente recuperare nella parte finale, chiudendo con 29 centesimi di vantaggio sull’austriaca Bernadette Schild, mentre Petra Vlhova e Frida Hansdotter viaggiano appaiate al terzo posto con 54 centesimi di ritardo. In teoria tutto ancora aperto, ma solo per un gruppo ristretto, visto che dalla sesta in poi il distacco sale oltre il secondo e, dopo la Gisin, addirittura oltre i due secondi.

La migliore delle azzurre è Irene Curtoni, che ha commesso un paio di errori sul muro ma senza rischiare, a differenza delle atlete che sono scese in pista immediatamente dopo di lei uscendo fuori pista, è riuscita a portare a termine la prova ed è undicesima a 2″70 da Mikaela Shiffrin. Più lenta Chiara Costazza, anche lei qualificata alla seconda manche con il sedicesimo tempo a 3″15 dalla leader, mentre non ce l’ha fatta Roberta Midali (39ª), così come Martina Peterlini e Marta Bassino, finite fuori pista.

Ordine d’arrivo prima manche SL femminile Killington (Usa)

1. SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 52.49

2. SCHILD Bernadette 1990 AUT 52.78 +0.29

3. VLHOVA Petra 1995 SVK 53.03 +0.54

4. HANSDOTTER Frida 1985 SWE 53.03 +0.54

5. SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 53.44 +0.95

6. GALLHUBER Katharina 1997 AUT 53.62 +1.13

7. HOLDENER Wendy 1993 SUI 53.97 +1.48

8. GISIN Michelle 1993 SUI 54.09 +1.60

9. BUCIK Ana 1993 SLO 54.80 +2.31

10. TRUPPE Katharina 1996 AUT 54.89 +2.40

11. CURTONI Irene 1985 ITA 55.19 +2.70

12. DUERR Lena 1991 GER 55.24 +2.75

13. LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 55.29 +2.80

14. HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 55.56 +3.07

15. ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 55.59 +3.10

16. COSTAZZA Chiara 1984 ITA 55.64 +3.15

17. HROVAT Meta SLO 55.74 +3.25

18. FERK Marusa SLO 55.96 +3.47

19. SKJOELD Maren NOR 55.98 +3.49

20. DANIOTH Aline SUI 56.08 +3.59

21. REMME Roni CAN 56.20 +3.71

22. CAPOVA Gabriela CZE 56.79 +4.30

23. BISSIG Carole SUI 56.86 +4.37

24. HUDSON Piera NZL 57.04 +4.55

25. STOFFEL Elena SUI 57.06 +4.57

26. NOENS Nastasia FRA 57.20 +4.71

27. LYSDAHL Kristin NOR 57.33 +4.84

28. MOLTZAN Paula USA 57.34 +4.85

29. FORNI Josephine FRA 57.41 +4.92

30. O BRIEN Nina USA 57.44 +4.95

39. MIDALI Roberta 1994 ITA 58.36 +5.87

– PETERLINI Martina 1997 ITA D.N.F.

– BASSINO Marta 1996 ITA

Com. Stam.