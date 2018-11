Dominik Fischnaller sale subito sul podio: che rimonta a Igls, splendido secondo posto nel singolo maschile

Primo podio alla prima gara stagionale per l’Italia nello slittino artificiale. A conquistarlo è Dominik Fischnaller, che chiude al secondo posto a Igls nel singolo maschile. Aveva esultato al traguardo della seconda manche l’altoatesino, forse non solo perché era riuscito ad andare in quel momento al comando, ma perché, seppur con cinque atleti che dovevano ancora gareggiare, aveva capito di poter arrivare tra i primi tre. E infatti così è stato.

Dominik Fischnaller riesce a rimontare tre posizioni dopo il quinto posto della prima manche e conquista il ventesimo podio in carriera in gare individuali (singolo e sprint), il quarto sulla pista austriaca che l’aveva visto anche trionfare nel 2015. Stavolta si è dovuto arrendere al tedesco Johannes Ludwig, bronzo olimpico e unico (oltre all’austriaco Wolfgang Kindl, che ha chiuso terzo) a fare meglio dell’azzurro nella seconda manche.Fuori dal podio invece, l’altro italiano in gara, Kevin Fischnaller, che ha perso sin dal primo intermedio e non è più riuscito a recuperare, scivolando così in ottava posizione dopo aver ottenuto lo stesso tempo del cugino Domink nella prima manche.

Ordine d’arrivo singolo maschile slittino artificiale Igls (Aut)

1. LUDWIG Johannes GER 50.193 (1) 50.101 (2) 1:40.294

2. FISCHNALLER Dominik ITA 50.275 (5) 50.117 (3) 1:40.392 +0.098

3. KINDL Wolfgang AUT 50.421 (18) 50.017 (1) 1:40.438 +0.144

4. GLEIRSCHER David AUT 50.322 (7) 50.127 (4) 1:40.44 +0.155

5. PAVLICHENKO Semen RUS 50.193 (1) 50.347 (13) 1:40.540 +0.246

6. LOCH Felix GER 50.256 (4) 50.312 (10) 1:40.568 +0.274

7. EISSLER Chris Rene GER 50.212 (3) 50.363 (15) 1:40.575 +0.281

8. FISCHNALLER Kevin ITA 50.275 (5) 50.313 (11) 1:40.588 +0.294

9. REPILOV Roman RUS 50.456 (19) 50.150 (5) 1:40.606 +0.312

10. EGGER Reinhard AUT 50.414 (17) 50.199 (6) 1:40.613 +0.319

Com. Stam.