Junior Ryder Cup: la sfida fra under 18 apre la settimana di grande golf a Parigi nel team europeo Alessia Nobilio ed Emilie Alba Paltrinieri

Si giocherà al Golf Disneyland con lo stesso format della Ryder Cup. Cresce sempre di più l’attesa per la 42ª edizione della Ryder Cup che si disputerà a Le Golf National (28-30 settembre). Prima di vedere in azione campioni del calibro di Francesco Molinari e di Tiger Woods, sarà la Junior Ryder Cup, sfida a livello Under 18 tra la selezione europea e quella statunitense in programma al Golf Disneyland a Parigi (24-25 settembre), ad aprire la settimana di grande golf a Parigi.

L’Italia sarà rappresentata nella Junior Ryder Cup da Alessia Nobilio e da Emilie Alba Paltrinieri, due delle Girls campionesse d’Europa e del Mondo a squadre. Le due compagini saranno composte da 12 elementi: cinque ragazzi under 18, uno under 16 e sei ragazze under 18.

Doppia gioia azzurra – In un momento particolarmente felice per il golf italiano, illuminato dalle grandi imprese di Francesco Molinari e dalle 28 vittorie complessive in campo internazionale di pro e dilettanti, la doppia convocazione azzurra per la Junior Ryder Cup rappresenta un ulteriore motivo d’orgoglio per la Federazione Italiana Golf, il cui Settore Tecnico ha intrapreso, con successo, un percorso di valorizzazione dei talenti.

Il team europeo – Emilie Alba Paltrinieri sarà alla seconda presenza nella manifestazione, dopo la prima nel 2016, mentre Alessia Nobilio farà il suo debutto. Insieme alle due azzurre, compongono la squadra europea l’austriaca Emma Spitz, l’inglese Annabell Fuller, le svedesi Amanda Linner e Ingrid Lindblad, gli spagnoli David Puig e Eduard Rousaud Sabate, gli inglesi Conor Gough e Robin Williams e i gemelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard. Sarà la seconda volta di due gemelli in campo dopo la partecipazione nel 2008 delle irlandesi Lisa e Leona Maguire. Il team è guidato dalla capitana Maïtena Alsuguren. Il ruolo di vice capitano è stato affidato a Richard Heath, che ha preso il posto di Anna Roscio (Coordinatrice delle Squadre Nazionali Femminili dilettanti FIG), in “dolce attesa” del secondogenito.

La formazione americana – La compagine degli Stati Uniti, condotta da Allen Wronowski che avrà la moglie Gail come vice, sarà formata da Askhay Bhatia, Ricky Castillo, Canon Claycomb, William Moll, Cole Ponich, Michael Thorbiornsen e dalle ragazze Rachel Heck, Lucy Li, Yealimi Nok, Erica Sheperd, Rose Zhang e Alexa Pano, quest’ultima appena vincitrice nell’Evian Junior Cup dell’individuale e della competizione a squadre con gli USA.

Il format – Il torneo si articola in due giornate. Nella prima vi saranno 12 incontri di doppio. In mattinata si svolgeranno sei match foursomes. con coppie dello stesso sesso, e nel pomeriggio sei fourballs con coppie miste. Nella seconda la conclusione con i 12 singoli. L’evento sarà anticipato, come per la Ryder Cup, dalla cerimonia d’apertura.

Il bilancio – Il bilancio, dopo dieci edizioni, è di sei successi degli Stati Uniti, due dell’Europa e due pareggi, ma la formazione americana viene da cinque vittorie consecutive, l’ultima per 15,5-8,5 all’Interlachen GC in Minnesota nel 2016. Tra i campioni che in passato hanno preso parte alla gara ricordiamo, tra gli altri, Rory McIlroy, Sergio Garcia, Jordan Spieth, Justin Thomas, Lexi Thompson e Suzann Pettersen.

