FCI -Innsbruck2018 Ecco la Nazionale U23 per la prova in linea

Sciolti gli ultimi dubbi per il CT Amadori che, poco prima della cronometro U23, ufficializza i sei titolari per la prova in Linea di venerdì 28.

Ricordiamo che grazie al 3^ posto in Coppa Nazioni UCI di categoria, l’Italia corre con un atleta in più.

CONVOCATI – MONDIALI INNSBRUCK 2018 – NAZIONALE UOMINI U23

Prova in linea venerdì 28/09 – Km 179.9 – partenza ore 12.10

Da Kufstein a Innsbruck/ Hofburg – 6 atleti al via (con il 3^ posto nel circuito di Coppa Nazioni UCI di categoria l’Italia ha conquistato il diritto di correre con un atleta in più)

Andrea BAGIOLI – TEAM COLPACK

Samuele BATTISTELLA – ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR

Alessandro COVI – TEAM COLPACK

Alessandro FEDELI – TREVIGIANI PHONIX HEMUS 1896

Alessandro Teodoro MONACO – PETROLI FIRENZE HOPPLA’ MASERATI

Matteo SOBRERO – DIMENSION DATA FOR QHUBEKA

Logistica : il ritrovo di partenza è martedì 25/09

