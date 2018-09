A Zurigo parte il consueto “Fis Autumn Calendar Meeting” che precede l’inizio della stagione

Settimana dedicata al Fis Autumn Meeting a Zurigo (Svi), la consueta riunione che precede di qualche settimana l’inizio della stagione di competizioni, in cui si riuniscono le varie commissioni delle discipline per definire regolamenti e programmi per il futuro, saranno coinvolti allenatori, delegati tecnici, organizzatori delle località di Coppa del mondo e dei Mondiali, insomma tutto ciò che fa parte dell’universo degli sport invernali. Di seguito è scaricabile il calendario con gli appuntamenti.

http://www.fis-ski.com/mm/Document/document/General/12/48/49/Timetable_FISAutumnMeetings2018_English.pdf

Com. Stam.