GOLF Fedex Cup: Tiger Woods spettacolo e leadership, ma Rose e Mcilroy non cedono

Nel Tour Championship volata a tre per il titolo. Francesco Molinari al 25° posto Tiger Woods ha dato spettacolo nel terzo giro del Tour Championship prendendo decisamente il comando con 198 (65 68 65, -12) e lasciando a tre colpi Rory McIlroy e Justin Rose (201, -9), numero uno mondiale. E’ rimasto al 25° posto con 214 (70 75 69, +4) Francesco Molinari.

Sul percorso dell’East Lake GC (par 70), ad Atlanta in Georgia, nella quarta e ultima gara dei PlayOffs che assegna i 10 milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che conclude anche la stagione del PGA Tour 2017/2018, la corsa al successo sembra circoscritta al trio di testa, poiché sembrano troppi i sei colpi che debbono recuperare Jon Rahm e Kyle Stanley, quarti con 204 (-6). Al sesto posto con 205 (-5) Tony Finau, Billy Horschel e Paul Casey e al nono con 206 (-4) Dustin Johnson, Justin Thomas e Xander Schauffele, gli ultimi due impossibilitati a difendere i titoli nella FedEx Cup e nel torneo, così come. il deludente Bryson DeChambeau, 21° con 212 (+2), l’attuale prima posizione nella FedEx Cup.

Pensando alla Ryder Cup – In campo vi sono 17 giocatori che la prossima settimana saranno impegnati nella Ryder Cup a Parigi (28-30 settembre) dei quali undici statunitensi (escluso Jordan Spieth eliminato dalla FedEx) e sei europei. L’esito di una gara conta relativamente in contesto molto diverso da quello della sfida Europa-Usa, tuttavia va notato come tra i primi sette in graduatoria vi siano quattro componenti della formazione continentale contro il solo Woods per gli americani. E non sono buoni segni neanche l’ennesima defaillance di DeChambeau nei momenti topici e il penultimo e l’ultimo posto occupati da Patrick Reed e da Phil Mickelson.

L’exploit di Tiger – Woods ha effettuato una partenza alla vecchia maniera segnando sei birdie sulle prime sette buche e portando il suo vantaggio a cinque colpi su Justin Rose, peraltro brillante nel suo gioco. L’inglese ha avuto la pazienza di attendere fino ad arrivare alla buca 16 quando il secondo bogey di Woods (contro sette birdie totali, 65, -5) si è combinato con il suo quinto birdie (contro tre bogey per il 68, -2) e il divario si è ridotto a tre colpi che hanno cambiato le prospettive. In extremis, con due birdie, l’altalenante McIlroy si è agganciato a Rose, che con l’attuale classifica vincerebbe la FedEx Cup con Woods secondo e Molinari 19°.

“Si – ha detto Woods – sono partito bene. Ho eseguito ottimi putt, ma mi sono procurato tante buone occasioni da birdie. Inoltre erano tutti putt in salita ed è stato veramente bello. Mi sentivo come se andassi a ruota libera: entravano tutti”. Forse il miglior commento lo ha fatto Tony Finau: “Quando ho visto sul leaderboard il sei sotto par su sette buche di Tiger ho pensato all’incredibile”.

Francesco Molinari ha effettuato il suo primo giro sotto par in 69 (-1) colpi con due birdie, un bogey e un’andatura piuttosto regolare. Il montepremi è di 9.000.000 di dollari con prima moneta di 1.620.000 dollari.

Il torneo su Sky – Il Tour Championship viene teletrasmesso in diretta da Sky. Quarta giornata: domenica 23 settembre, dalle ore 18 alle ore 24 (Sky Sport Golf HD).

Com. Stam.