GOLF Eurotour: Herbert leader nella volata per il titolo. Paratore (5°) può provarci

L’australiano precede l’inglese Tom Lewis. Il romano a cinque colpi dalla vetta .Renato Paratore è rimasto al quinto posto con 199 (66 66 67, -14) colpi nel Portugal Masters (European Tour) e avrà chances di competere per il titolo nel giro finale sul percorso del Dom Pedro Victoria GC (par 71), a Vilamoura in Portogallo, dove Nino Bertasio è 69° con 210 (69 72 71, -3).

E’ rimasto da solo al comando il 23enne australiano Lucas Herbert (194 – 63 67 64, -19) con due colpi di margine sull’inglese Tom Lewis (196, -17), che ha rimontato 14 posizioni con un 61 (-10, dieci birdie) e molto motivato dopo il successo nel Bridgestone Challenge (Challenge Tour) arrivato sette anni dopo la sua prima e unica vittoria sull’European Tour proprio in questo torneo (2011).

In corsa anche lo svedese Marcus Kinhult e l’inglese Eddie Pepperell, terzi con 198 (-15), il finlandese Mikko Korhonen e l’inglese Oliver Fisher, che affiancano Paratore. Fisher, dopo lo straordinario 59 (-12) del secondo giro, primo giocatore ad aver infranto il muro dei 60 colpi sul circuito, ha perso la leadership con un parziale di 69 (-2). Non ha più possibilità di difendere il titolo il danese Lucas Bjerregaard, 19° con 203 (-10), e sono in media classifica i due giocatori che saranno nel team europeo in Ryder Cup (Parigi, 28-30 settembre), lo spagnolo Sergio Garcia, 27° con 204 (-9), e il danese Thorbjorn Olesen, 35° con 205 (-8).

Paratore, molto regolare negli score, ha girato in 67 (-4) colpi con cinque birdie e un bogey e Bertasio in 71 (par) con quattro birdie, due bogey e un doppio bogey. Sono usciti al taglio Lorenzo Gagli, 82° con 140 (71 69, -2), e Matteo Manassero, 111° con 143 (70 73, +1). Il montepremi è di 2.000.000 di euro con prima moneta di 333.330 euro.

Il torneo su Sky – Il Portugal Masters viene teletrasmesso in diretta da Sky. Quarta giornata: domenica 23 settembre dalle ore 13,30 alle ore 18 (Sky Sport Golf HD).

Com. Stam.