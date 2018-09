TOP12, Secondo turno: Patarà Calvisano solo al comando l’Argos Petrarca Padova vince il derby d’Italia 16-0

Roma – Conferme e sorprese. La seconda giornata del TOP12 non risparmia emozioni e lancia in testa alla classifica in solitaria, dopo soli centosessanta minuti, i gialloneri del Patarò Calvisano.

I provinciali bresciani piegano 35-10 i Toscana Aeroporti I Medicei, al secondo stop consecutivo, e allungano di una lunghezza in classifica sui campioni in carica dell’Argos Petrarca Padova, che al “Plebiscito” vincono 16-0 il Derby d’Italia contro la Femi-CZ Rovigo.

Ad appaiare in seconda posizione i tuttineri di Andrea Marcato è il Valorugby Emilia, che impone il proprio rugby sulle Fiamme Oro Rugby con un 43-29 da ricordare, che vale loro il punto bonus, facendo scivolare in classifica i poliziotti capitolini.

Cade anche, dopo la prova dominante dell’esordio, il Rugby Viadana: a fermare i mantovani di coach Frati è una sorprendente Lazio Rugby, che conferma il “Giulio Onesti” di Roma come una delle piazze più difficili da espugnare della massima serie: finisce 24-23, con cinque punti per i biancocelesti, mentre Viadana deve accontentarsi del bonus difensivo.

Restano a fondo classifica, a quota zero, le due matricole Verona e Valsugana, entrambe sconfitte in trasferta rispettivamente 23-15 dal Lafert San Donà e 17-5 dal Mogliano Rugby negli altri due derby veneti del secondo turno.

Terza giornata sabato prossimo alle ore 16.00, con posticipo domenicale alla stessa ora per Rugby Viadana v Argos Petrarca Padova.

TOP12 – II giornata

(tra parentesi i punti conqustati in classifica)

Lafert San Donà v Verona Rugby 23-15 (4-0)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 24-23 (5-1)

Argos Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rovigo 16-0 (4-0)

Mogliano Rugby 1969 v Valsugana Rugby Padova 17-5 (4-0)

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 43-29 (5-1)

Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei 35-10 (5-0)

Classifica: Patarò Calvisano punti 10; Argos Petrarca Padova e Valorugby Emilia 9; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Roma 6; Femi-CZ Rovigo e Lazio Rugby 5; Mogliano Rugby 1969 e Lafert San Donà 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1; Verona Rugby e Valsugana Rugby 0.

Prossimo turno – 29.09.18 – ore 16.00

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Valsugana Rugby Padova v Valorugby Emilia

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969

Rugby Viadana v Argos Petrarca Padova – domenica ore 16

Verona Rugby v Lazio Rugby 1927

Lafert San Donà v Patarò Calvisano

TABELLINI SECONDA GIORNATA

Reggio Emilia, Stadio Canalina – sabato 22 settembre 2018

Top12 II giornata

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 43-29 (17-22)

Marcatori: p.t.10’ m. Bacchetti (0-5), 21’ cp Ambrosini (0-8), 23’ m. Costella tr Gennari (7-8), 29’ m.D’Onofrio G tr Ambrosini (7-15), 33’ m. Mordacci tr Gennari (14-15), 39’ cp Gennari (17-15), 46’ m. D’Onofrio G tr Ambrosini (17-22); s.t.41’ m.Gennari tr Gennari (24-22), 43’ cp Gennari (27-22), 46’ cp Gennari (30-22), 49’ cp Gennari (33-22), 52’ m. Kudin tr Ambrosini (33-29), 61’ cp Gennari (36-29), 83’ m. Ngaluafe tr.Gennari (43-29).

Valorugby Emilia: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini, Gennari; Rodriguez, Panunzi (34’ Fusco); Amenta (cap), Rimpelli (51’ Favaro), Mordacci (4’-9’ Favaro) (61’ Messori); Du Preez, Balsemin (62’ Dell’Acqua); Du Plessis (61’ Bordonaro), Manghi (61’ Gatti), Muccignat (56’ Quaranta).

All. Manghi

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G, Gabbianelli, Massaro, Bacchetti (66’Masato); Ambrosini, Marinaro; Caffini, Cristiano (cap) (67’ De Marchi), Bianchi (36’-41’ Favaro) (48’ Favaro); Mc Carthy, D’Onofrio U (53’ Fragnito); Iacob (48’ Vannozzi), Moriconi (48’ Kudin), Zago (71’ Iovenitti).

All. Guidi

Arb.: Liperini (Livorno)

AA1Angelucci (Livorni), AA2Munarini (Parma)

Quarto Uomo: Renzi (Parma)

Cartellini:20’ pt giallo a Rimpelli (Valorugby Emilia), 40’ pt giallo a Biondelli (Fiamme Oro)

Calciatori: Gennari (Valorugby Emilia) 9/9, Ambrosini (Fiamme Oro) 4/5

Note: Spettatori 1.100 circa. Giornata afosa, 28°.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5, Fiamme Oro Rugby 1

Man of the Match: Gennari (Valorugby Emilia)

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 22 settembre 2018

Top12, II giornata

Mogliano Rugby 1969 v Valsugana Rugby Padova 17-5

Marcatori: pt. 11’ m. Scagnolari tr. Jackman (7-0); 18’ cp Jackman (10-0);s.t. 21’ m. Scagnolari t. Jackman (17-0); 26’ m. Shipp nt (17-5)

Mogliano Rugby: D’Anna (35’ st Ceccato); Pavan, Scagnolari, Da Re, Guarducci; Jackman, Gubana (34’ st Fabi); Finotto, Corazzi, Bocchi (42’ st Vizzotto); Baldino, Caila (24’ st Delorenzi); Michelini (24’ st Cincotto), Ferraro (27’ pt Toai Key), Buonfiglio (24’ st Di Roberto)

All.:Cavinato

Valsugana Rugby Padova: Paluello (36’ st Sartor); Lisciani, Dell’Antonio A., Calderan (29’ st Gritti), Beraldin; Roden, Tomaselli (20’ st Scapin R.); Ferraresi, Sironi, Sturaro (18’ st – 21’ st Swanepoel; 37’ st Turcato); Scapin M., Albertario (14’ st Maso); Swanepoel (7’ st Michielotto), Shipp (37’ st Giulian), Barducci (32’ st Trevisan).

All.: Polla Roux

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1Stefano Pennè (Lodi), AA2Francesco Meschini (Milano)

Quarto Uomo:Tommaso Battini (Bologna)

Cartellini: 28’ giallo Lisciani (Valsugana Rugby Padova); 49’ Tomaselli (Valsugana Rugby Padova); 58’ Michielotto (Valsugana Rugby Padova)

Calciatori: Jackman 3/3 (Mogliano Rugby 1969); Roden 0/2 (Valsugana Rugby Padova)

Note: Pomeriggio coperto ma afoso, terreno di gioco in buone condizioni, circa 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Valsugana Rugby Padova 0

Man of the match:Scagnolari (Mogliano Rugby 1969)

Calvisano, Pata Stadium – Sabato 22 settembre 2019

Top12 II giornata

Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei 35-10

Marcatori: p.t.12’ c.p. Newton (0-3); 15’ c.p. Pescetto (3-3); 27’ m. Cerioni t. Newton (3-10); 35’ c.p. Pescetto (6-10) s.t.47’ Van Zyl t. Pescetto (13-10); 49’ c.p. Pescetto (16-10); 55’ m. De Santis t. Pescetto (23-10); 71’ m. Mazza t. Pescetto (30-10); 77’ m. Pescetto (35-10)

Patarò Calvisano:Van Zyl (67’ Susio); Bruno; De Santis; Mazza; Dal Zilio (41’ Panceyra-Garrido); Pescetto; Semenzato (80’ Consoli); Koffi (55’ Vunisa); Archetti (cap); Zdrilich (63’ Zanetti); Van Vuren; Andreotti; Leso (72’ Gavrilita); Luccardi (47’ Manfredi); Morelli (64’ Zanusso)

All. Brunello

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli (41’ Biffi); Lubian; Rodwell; Cerioni (58’ Lupini); McCann; Newton; Rorato (55’ Chianucci); Greef; Minto; Boccardo (55’ Taddei); Maran (cap); Brancoli (63’ Cemicetti); Battisti; Giovanchelli (55’ Zilieri); De Marchi (55’ Broglia)

All. Presutti

Arb.:Boraso (Rovigo)

AA1 Piardi (Brescia) AA2 Russo (Milano)

Quarto Uomo: Locatelli (Bergamo)

Cartellini: /

Calciatori: Pescetto (PataròCalvisano) 6/7; Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/2

Note: giornata calda, 31° circa, campo asciutto. Circa 1100 spettatori.

Punti conquistati in classifica:Patarò Calvisano – Toscana Aeroporti I Medicei 35-10 (5-0)

Man of the Match: Van Zyl (Patarò Calvisano)

Padova, Stadio “Plebiscito” – Domenica 22 settembre 2018

Top 12 – seconda giornata

Argos Petrarca Padova v Femi Cz Rovigo 16-0 (13–0)

Marcatori: p.t.: 18’ Ragusi cp ( 3-0), mt, 32’ Ragusi cp (6-0), 40’ Riera mt ( 11-0) , 41’ Ragusi tr (13-0);s.t. 36’ Ragusi cp (16-0)

Argos Petrarca Padova: Ragusi ; Capraro, Riera, Bettin, Coppo, Bennettin (73’ Zini), Francescato (70’ Cortellazzo); Trotta (65’Manni), Lamaro ; Nostran (cap) (50’ Conforti),Gerosa (65’Ortega); Cannone, Mancini Parri (41’Rossetto), Santamaria (65’Marchetto), Rizzo(45’ Acosta) .

All. Marcato

Femi Cz Rovigo: Barion, Borin, Majstorovich, Van Niekerk, Odiete, Mantelli, Piva (67’ Chillon), Ferro, Lubian, Vian (41 ‘ Tveraga); Niebert, Cicchinelli, Pavesi (45’ D’amico), Cadorini (41’ Momberg), Brugnara (66’Rossi)

all. Casellato

Arbitro : Trentin (Lecco)

AA1 Schipani (Benevento), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna)

Calciatori: Ragusi 4/4 (Petrarca Padova) ;

Note: campo buono, spettatori 3000

Cartellini: 33’ cartellino giallo Vian (Femi cz Rugby); 51’ cartellino giallo Cannone (Argos Petrarca rugby)

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Padova (4) ; Femi Cz Rovigo ( 0)

Man of the Match: Ragusi (Argos Petrarca Padova)

Roma, “CPO” Giulio Onesti – Sabato 22 settembre 2018

Top12, II giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 24-23 (5-10)

Marcatori: p.t. 11’ mt. Ormson tr. Ormson (0-7); 18’ cp Ormson(0-10); 29’ mt. Guardiano (5-10) s.t. 46’ mt. Silva tr Ormson (5-17); 60’ cp. Ormson (5-20); 61’ mt. Bruno tr. Ceballos (12-20); 66’ cp. Ormson (12-23); 71’ mt. Filippucci (17-23); 76’ mt. Bonavolontà F. tr. Ceballos (24-23)

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Borzone (60’ Bonavolotà F.), Coronel, Vella, Guardiano; Ceballos, Bonavolontà D.(cap); Bruno; Ercolani, Giancarlini; Ocampo, Blessano (44’ Filippucci); Forgini (48’ Bolzoni), Baruffaldi, Cafaro

All. Montella

Rugby Viadana 1970: Apperley; Manganiello (73’ Amadasi), Menon, Pavan (73’ Di Marco); Spinelli; Ormson ©, Gregorio; Tupou (44’ Wagenpfeil); Ferrarini, Ghigo; Guillemain, Chiappini (56’ Gelati); Garfagnoli (50’ Brandolini), Silva (68’ Ribaldi), Denti Antonio

All. Frati/Sciamanna

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Tomò (Roma), AA2 D’Elia (Taranto)

Quarto Uomo: Masini (Roma)

Cartellini: 46’ giallo a Giancarlini (S.S Lazio Rugby 1927), 67’ Guillemain (R. Viadana 1970);

Calciatori:Ormson (R. Viadana 1970) 4/4; Ceballos (S.S Lazio Rugby 1927) 2/4; Bonifazi (S.S Lazio Rugby 1927) 0/1

Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, circa 950 spettatori.

Punti conquistati in classifica: S.S Lazio Rugby 1927 5, Rugby Viadana 1970 1.

Man of the Match: Luca Ercolani (S.S Lazio Rugby 1927)

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 22.9. 18

TOP12 II giornata

Lafert San Donà v Verona Rugby 23-15 (7-10)

Marcatori: p.t.8’ c.p. McKinney (0-3), 18’ m. Crosato tr. Biasuzzi (7-3), 37’ m. Montauriol tr. McKinney (7-10); s.t.44’ c.p. Biasuzzi (10-10), 54’ m. Reeves tr. Biasuzzi (17-10), 67’ cp. Biasuzzi (20-10), 80’ cp. Biasuzzi (23-10), 83’ m. Furia nt.(23-15)

Lafert San Donà:Owen; Biasuzzi, Iovu (75’ Bertetti), Bacchin E., Falsaperla; Reeves (79’ Gentili), Crosato (71’ Balzi); Derbyshire (cap.), Nicotera (79’ Dal Sie), Bacchin G.; Riedo, Sutto (75’ Stander); Ros (49’ Zanusso), Bauer (64’ Zuliani), Ceccato (71’ Pasqual).

All.Green

Verona Rugby:Conor; Buondonno, Pavan, Mortali (64’ Quintieri), Cruciani; McKinney, Soffiato (75’ Leso) (83’ Zanon); Bernini (74’ Rossi), Zanini, Salvetti; Groenewald, Montauriol; Cittadini, Delfino (58’ Silvestri), Lastra Masotti (58’ Furia).

All.Zanichelli

arb.Chirnoaga (Roma)

AA1Sgardiolo (Roma), AA2 Boaretto (Roma)

Quarto Uomo:Russo (Treviso)

Cartellini:72’ giallo a Zanini (Verona Rugby)

Calciatori:Biasuzzi (Lafert San Donà) 5/6; McKinney (Verona Rugby) 2/3

Note:giornata nuvolosa, circa 20°, campo in buone condizioni. Spettatoricirca 300.

Punti conquistati in classifica:Lafert San Donà 4; Verona Rugby 0

Man of the Match:Derbyshire (Lafert San Donà)

