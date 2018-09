Presentata la decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar

Il Salone Nautico di Genova ha ospitato oggi a mezzogiorno la presentazione della decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la “regata dei record” che prenderà il via il 30 maggio 2019 sulla rotta Livorno/Marina di Pisa/Giraglia/Formiche di Grosseto/Punta Ala.

Davvero tante e qualificate le presenze al Teatro del Mare, tra amici della regata, addetti ai lavori ed esponenti della stampa, che hanno accompagnato i primi bordi di questa attesissima, decima edizione della 151 Miglia, un evento che promette di battere i già significativi record di partecipazione e gradimento che ne caratterizzano la breve quanto intensa storia.

Non è un caso che il claim di quest’anno sia, appunto, #151da10, come le edizioni e come il voto simbolico – concretizzatosi negli anni in una presenza massiccia e costante di velisti e barche, ben 198 in acqua l’anno scorso – che gli appassionati di vela hanno riservato all’evento organizzato da un Comitato formato da Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e Yacht Club Livorno, con la collaborazione del Porto di Pisa, Marina di Punta Ala e dello storico partner PharmaNutra.

Presenti sul palco del Teatro del Mare il Presidente dello YC Punta Ala Alessandro Masini, il Direttore Sportivo dello YC Repubblica Marinara di Pisa Gianluca Romoli, il Presidente dello YC Livorno Gian Luca Conti, Matteo Mathieu, Responsabile della Comunicazione & Marketing dell’azienda farmaceutica PharmaNutra, title sponsor dell’evento con il suo brand Cetilar, il Vice Presidente della Federazione Italiana Vela Alessandro Mei e Fabrizio Gagliardi, Presidente dell’Unione Vela d’Altura Italiana.

Dopo aver lanciato il video teaser della decima edizione e una clip con il saluto di Roberto Lacorte, Presidente dello YCRMP e cuore pulsante della 151 Miglia, direttamente dal circuito belga di SPA Francorchamps dove è impegnato con il Cetilar Villorba Corse nel week end della 4 Ore di Spa, sono stati illustrati i primi dettagli di questa edizione del decennale, piena di ulteriori sorprese che saranno svelate nei prossimi mesi.

“Siamo arrivati alla decima edizione e quelle che abbiamo vissuto sono state delle 151 Miglia molto intense, magnifiche, con grandissimi risultati, numeri straordinari e tanto consenso”, ha dichiarato Roberto Lacorte, che ha invitato tutti gli armatori di barche d’altura a partecipare a quella che “sarà una 151 Miglia speciale, la più bella di sempre”.

Dello stesso tenore le parole di Alessandro Masini, che non ha mancato di evidenziare gli sforzi organizzativi di circoli e sponsor per riuscire a garantire sempre un alto livello organizzativo, una delle caratteristiche principali della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, e di Gian Luca Conti e Gianluca Romoli, che hanno sottolineato l’importanza della 151 Miglia nel panorama delle regate in Mediterraneo, nonché la continua e costante attività del Comitato Organizzatore per 365 giorni l’anno.

Matteo Mathieu, in rappresentanza dello sponsor PharmaNutra, presente nel mondo dello sport a 360° attraverso il suo brand Cetilar (tra le altre cose Title Sponsor del Parma Calcio in Serie A), ha infine confermato anche per l’anno prossimo la partnership con la regata, evidenziando lo stretto legame tra PharmaNutra e la 151 Miglia.

La presentazione si è conclusa con gli interventi di Mei e Gagliardi, che hanno manifestato la grande vicinanza tra la 151 Miglia e le istituzioni, e non solo in virtù del fatto che la regata è un’importante tappa del Campionato Italiano Offshore e dell’Armatore dell’Anno UVAI, oltre che del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, il circuito di regate riservato ai Maxi Yachts.

L’appuntamento è per il prossimo 30 maggio, per la partenza della decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, regata che sarà preceduta da una serie di eventi sportivi, sociali e da tante novità tutte da scoprire…

Cetilar®

Prodotto unico e brevettato lanciato sul mercato nell’ottobre del 2016 dall’azienda nutraceutica pisana PharmaNutra SPA, Cetilar® è una crema a base di esteri cetilati (7,5% CFA) rivolta prevalentemente agli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o problemi articolari. Disponibile anche nella versione Patch, Cetilar® aiuta la capacità di movimento nelle affezioni articolari su base osteoartritica, riducendo così la sintomatologia dolorosa a livello muscolo-scheletrico e aiutando nel recupero della mobilità e nella riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori e traumi sportivi articolari e/o muscolari.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra SPA è un’azienda nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi. Eccellenza del pharma italiano e leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL®, è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, e si avvale di una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali monomandatari.

PharmaNutra SPA è presente nel mondo dello sport in diverse discipline, a partire dal calcio – è main sponsor del Parma in Serie A – running, vela e motorsport.

www.PharmaNutra.it

