GOLF: Fedex Cup: Rose raggiunge Woods in vetta, scende F. Molinari

Nel Tour Championship in alta classifica anche McIlroy e Thomas. In panne DeChambeau.Tiger Woods è rimasto al comando con 133 (65 68 -7) colpi nel Tour Championship, ma è cambiato il suo compagno di viaggio che ora è Justin Rose (133 – 66 67). mentre ha ceduto Rickie Fowler, ottavo con 137 (-3). Passi indietro anche di Francesco Molinari, 25° con 145 (70 75, +5).

Sul percorso dell’East Lake GC (par 70), ad Atlanta in Georgia, nella quarta e ultima gara dei PlayOffs che assegna i 10 milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che conclude anche la stagione del PGA Tour 2017/2018, la coppia di testa è inseguita a due colpi da Rory McIlroy (135, -5) e a tre da Justin Thomas, campione uscente FedEx, Billy Horschel, Patrick Cantlay e da Jon Rahm (136, -4).

Altri tre giocatori, oltre a Rose e a Thomas, possono assicurarsi il jackpot con la vittoria senza che nessuno possa ostacolarli (per tutti gli altri imperativo il successo, ma con combinazioni favorevoli sulla classifica di chi li precede in FedEx): Tony Finau, decimo con 138 (-2), alla pari con Xander Schauffele che difende il titolo nel torneo, Dustin Johnson, 15° con 139 (-1), e Bryson DeChambeau, 27° con 146 (+6). Con l’attuale graduatoria la FedEx Cup sarebbe di Rose, con Woods secondo e Molinari 20°.

In ottica Ryder Cup – In campo vi sono 17 giocatori che la prossima settimana saranno impegnati nella Ryder Cup a Parigi (28-30 settembre) dei quali undici statunitensi (escluso Jordan Spieth eliminato dalla FedEx) e sei europei. I più lineari al momento sono naturalmente Woods e Rose, insieme a McIlroy, Rahm e Thomas. In Francia sarà altra cosa per tutti, ma lascia perplessi Bryson DeChambeau che nei momenti decisivi a volte perde lucidità, come in questa occasione.

Tiger non molla – Tiger Woods ha firmato un 68 (-2) malgrado abbia colto solo sette fairway su 14 e abbia segnato un doppio bogey. “Non sono andato bene in generale – ha detto – e non avevo la brillantezza messa in mostra ieri. Però nella maggior parte dei casi, quando ho sbagliato, l’ho fatto dalla parte giusta e questo mi ha permesso di avere quasi sempre la visuale libera al green”. Nel suo score anche cinque birdie e un bogey, mentre Rose ha realizzato cinque birdie e due bogey per il 67 (-3).

Non è stata la giornata di Francesco Molinari messo subito in difficoltà da due bogey sulle prime quattro buche. Poi ne sono seguiti altri tre senza birdie. Il montepremi è di 9.000.000 di dollari con prima moneta di 1.620.000 dollari.

Il torneo su Sky – Il Tour Championship viene teletrasmesso in diretta da Sky. Terza giornata: sabato 22 settembre, dalle ore 18,30 alle ore 0,30 (Sky Sport Golf HD).

