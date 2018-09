Verso Innsbruck2018 – più nessun dubbio per il CT Salvoldi

IL CT del settore femminile ha sciolto gli ultimi dubbi e ufficializzato le titolari donne élite per la prova iridata in linea (del 29.09) e la terza titolare della prova a cronometro juniores (del 24.09).

Lo aveva detto durante la presentazione delle Nazionali per Innsbruck avvenuta al grattacielo delle Generali lunedì 17 che aveva ancora dei dubbi da sciogliere in particolare sulle ultime due titolari donne élite per la prova in linea di sabato 29 settembre.

E le sue scelte il CT le ha fatte oggi, dopo una attenta analisi, in particolare sulla Nazionale élite per la prova in linea.

Hanno avuto la meglio Tatiana Guderzo ed Elena Pirrone.

“Tatiana arriva da una stagione non del tutto fortunata – dice Salvoldi – ma ha le caratteristiche adatte al percorso di Innsbruck. Inoltre ha effettuato gare in linea ad un avvicinamento ideale per questo percorso. Continua inoltre a migliorare la sua condizione e questo è fondamentale. In squadra ho tre atlete al primo mondiale e due al secondo. Volevo l’atleta esperta e in condizione da affiancare: c’è Tatiana Guderzo.”.

Riportiamo sotto le titolari del Settore Femminile in tutte le prove in programma a Innsbruck.

Nazionale Donne Juniores

Commissario Tecnico: Dino Salvoldi – Collaboratore Tecnico: Paolo Sangalli

Prova a cronometro individuale lunedì 24/09 – Km 20 – partenza ore 10.10

Da Hall-Wattens/Swarosski Kristallwalten a Innsbruck/Hofburg – 2 atlete al via + Vittoria Guazzini campionessa europea crono 2018 che corre per diritto

Camilla ALESSIO – TEAM LADY ZULIANI (TITOLARE)

Giorgia BARIANI – TEAM WILIER BREGANZE (TITOLARE)

Vittoria GUAZZINI – ZHIRAF GUERCIOTTI SELLE ITALIA (TITOLARE)

Logistica: il ritrovo per la partenza è venerdì 21/09.

Prova in linea giovedì 27.09 – Km 71,7 – partenza ore 9.10 (4 titolari)

Da Alpbachtal Seenland/Rattenberg a Innsbruck/Hofburg – 4 atlete al via

Camilla ALESSIO – TEAM LADY ZULIANI

Vittoria GUAZZINI – ZHIRAF GUERCIOTTI SELLE ITALIA

Silvia MAGRI – GAUSS TEAM (RISERVA)

Barbara MALCOTTI – VALCAR PBM

Matilde VITILLO – RACCONIGI CYCLING TEAM

Logistica : il ritrovo per la partenza è lunedì 24/09

Nazionale Donne élite:

Commissario Tecnico: Dino Salvoldi –

Prova a cronometro individuale martedì 25.09 – Km 28.8 – partenza ore 14.40

Da Hall-Wattens/Swarosski Kristallwalten a Innsbruck/Hofburg – 2 atlete al via

Elisa LONGO BORGHINI – FIAMME ORO/WIGGLE HIGH5

Elena PIRRONE – FIAMME ORO / ASTANA WOMEN’S TEAM

Marta CAVALLI – ASD VALCAR PBM (Riserva)

Logistica: il ritrovo di partenza è venerdì 21.09 in Italia o direttamente a Innsbruck per le atlete già impegnate nella cronosquadre con i team di appartenenza.

Prova in linea sabato 29.09 – Km 156.2 – 3 circuiti brevi – partenza ore 12.10

Da Kufstein a Innsbruck/ Hofburg – 7 atlete al via

Sofia BERTIZZOLO – FIAMME ORO / ASTANA WOMEN’S TEAM (TITOLARE)

Elisa LONGO BORGHINI – FIAMME ORO/WIGGLE HIGH5 (TITOLARE)

Elena CECCHINI – FIAMME AZZURRE/CANYON SRAM (TITOLARE)

Tatiana GUDERZO – FIAMME AZZURRE/BEPINK (TITOLARE)

Erica MAGNALDI – BEPINK (TITOLARE)

Soraya PALADIN – ALÉ CIPOLLINI (TITOLARE)

Elena PIRRONE – FIAMME ORO / ASTANA WOMEN’S TEAM (TITOLARE)

Logistica: il ritrovo di partenza è martedì 25/09 in Italia o direttamente a Innsbruck per le atlete già impegnate nella cronosquadre con i team di appartenenza.