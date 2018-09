Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – Mitre Ten Cup, Guinness Pro 14 e TOP12 andranno a popolare il palinsesto ovale del prossimo weekend.

Tutti concentrati nella giornata di sabato 22 settembre gli appuntamenti rugbistici del fine settimana. Si parte oltre Oceano con la sfida tra Taranaki e Auckland, match valido per la Mitre Ten Cup e che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena alle 9.35.

Alle 16 il TOP12, dopo le emozioni dell’esordio nello scorso weekend, tornerà ad essere protagonista con la seconda giornata di campionato che sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Federazione Italiana Rugby, sull’APP ufficiale FIR con l’aggiunta della pagina ufficiale Facebook FIR per la diretta di uno dei match di giornata.

Chiusura dedicata alle due franchigie italiane impegnate entrambe in Galles nella quarta giornata del Guinness Pro14: le Zebre, dopo la vittoria al cardiopalma contro i Cardiff Blues, andranno a caccia del bis in casa dei Newport Dragons; il Benetton Rugby, dopo la prova dura dello scorso weekend, proverà a rialzarsi contro gli Ospreys. Entrambe le partita, in calendario rispettivamente alle 18.15 e 20.35, saranno trasmesse in diretta su DAZN.

Questo il palinsesto ovale del weekend:

Mitre Ten Cup – 22.09.18 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Taranaki v Auckland

TOP12 – II giornata – 22.09.18 – ore 16.00 – diretta youtube.com/federugby e app FIR

Lafert San Donà v Verona Rugby

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970

Argos Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rovigo

Mogliano Rugby 1969 v Valsugana Rugby Padova

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei

Guinness Pro 14 – IV giornata – 22.09.18 – 18.15 – diretta DAZN

Dragons v Zebre Rugby Club

Guinness Pro 14 – IV giornata – 22.09.18 – 20.35 – diretta DAZN

Ospreys v Benetton Rugby

