Rugby: Il Consorzio di tutela del Salame di Felino IGP in mischia con le Zebre

Parma – Un’altra eccellenza enogastronomica del territorio parmense si lega allo Zebre Rugby Club per diffondere il proprio marchio in Italia e nei paesi in cui la franchigia di base a Parma gioca le sue gare internazionali, si tratta del Consorzio di tutela del Salame Felino IGP.

Dopo il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP anche il logo del famoso insaccato le cui origini risalgono al XV secolo sarà al fianco delle Zebre nelle gare internazionali che si giocheranno in Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Russia, Scozia e Sudafrica.

Nel 2013 il Salame Felino ha ottenuto dall’Unione europea il riconoscimento di prodotto agroalimentare a indicazione geografica protetta (IGP); il logo del Consorzio campeggia sulla manica destra della maglia da gioco dello Zebre Rugby Club a fianco di quello del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, in un ideale spazio dedicato ai prodotti tipici del territorio parmense che dal 2012 ospita la franchigia di Guinness PRO14 ed EPCR Challenge Cup.

Oltre ad essere due realtà che veicolano nel mondo il nome di Parma e delle sue eccellenze, anche la tipica forma oblunga, “a becco di flauto”, della fetta di Salame Felino IGP accomuna il celebre prodotto con il mondo del rugby. Quattordici i produttori aderenti al consorzio che vede alla presidenza Carletto Ferrari; il Salame Felino IGP deve le sue peculiari caratteristiche ad una serie di fattori geografici naturali ed umani che riguardano le materie prime, le tecniche di produzione, gli ambienti di stagionatura e soprattutto la loro integrazione.

Soddisfazione da parte di Roberto Avesani dell’ufficio commerciale delle Zebre per questo nuovo accordo di partnership tra il club ed un importante marchio del territorio parmense: “Siamo davvero contenti che sulla scia di quanto già fatto con il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, un’altra importante realtà abbia scelto di iniziare un percorso insieme a noi. La risposta del territorio e le scelte strategiche delle eccellenze che esso rappresenta sono indicatori importanti della giusta direzione intrapresa”.

Così il Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP Carletto Ferrari commenta la partnership: “Abbiamo scelto di associare il nome del Consorzio alle Zebre Rugby Club perché, attraverso la partecipazione al campionato Guinness PROP14 e alla European Rugby Challenge Cup, questo team rappresenta un ottimo ambasciatore a livello europeo del brand Parma e della sua eccellenza gastronomica, come testimoniano anche le maglie da gioco griffate “Parma, UNESCO City of Gastronomy”. Ricevendo a Parma delegazioni di tifosi stranieri e potendo organizzare, in occasione delle partite all’estero, sessioni di degustazione per foodie e curiosi, avremo la concreta possibilità di favorire la diffusione della cultura del Salame Felino IGP all’estero. Inoltre, il rugby è uno sport dai forti valori educativi, sano, con un seguito crescente di giovani: tutto ciò si riflette positivamente sulla reputazione del Consorzio”.

La partnership è rafforzata dal fatto che tra i nuovi partner dello Zebre Rugby Club figura anche il Gruppo P.I.U. Hotels, che annovera nel suo portfolio – oltre a ristoranti e sedi congressuali – anche cinque strutture ricettive tra cui la splendida location del Castello di Felino (PR), sede del Museo del Salame Felino che racconta la storia del celebre insaccato.

