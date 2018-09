GOLF Fedex Cup: Woods e Fowler i leader nel Tour Championship, 17° Molinari

In campo ben 17 giocatori (undici statunitensi e sei europei) dei 24 che disputeranno la Ryder Cup i quali stanno dando un’anteprima dello spettacolo di Parigi

Tiger Woods, leader con 65 (-5) colpi insieme a Rickie Fowler, è stato il grande protagonista del primo giro del Tour Championship, quarta e ultima gara dei PlayOffs che assegna i 10 milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che conclude anche la stagione del PGA Tour 2017/2018. Sul percorso dell’East Lake GC (par 70), ad Atlanta in Georgia, Francesco Molinari è al 17° posto con il 70 del par, dopo un buon recupero seguito a una partenza difficoltosa.

La coppia di testa precede di un colpo Justin Rose, numero uno mondiale e secondo in FedEx, e Gary Woodland (66, -4) e di due Rory McIlroy, Tony Finau (3° FC) e Justin Thomas (5° FC), campione uscente in FedEx (67, -3). All’ottavo posto con 68 (-2) Paul Casey, John Rahm, Jason Day e Xander Schauffele, che difende il titolo nella gara. Sono in ritardo gli altri due giocatori che insieme a Rose, Finau e Thomas, possono assicurarsi il jackpot vincendo il torneo senza che nessuno possa ostacolarli: Dustin Johnson (4° FC), 12° con 69 (-1), e Bryson DeChambeau, leader FedEx, 21° con 71 (+1). Per tutti gli altri imperativo il successo, ma con combinazioni favorevoli sulla classifica di chi li precede in FedEx, dove con l’attuale graduatoria Rose sarebbe primo davanti a Woods e a Fowler con Molinari 18°.

Pensando alla Ryder Cup – Tra i 30 giocatori in campo ben 17 disputeranno la Ryder Cup nella prossima settimana a Parigi (28-30 settembre) dei quali undici statunitensi (escluso Jordan Spieth eliminato dalla FedEx) e sei europei. I più tonici, a parte Woods, sono sembrati Fowler, Thomas e il sempre più sorprendente Finau in casa USA, mentre tra gli europei Rose, McIlroy e Casey sono apparsi molto sicuri. Gli altri, però, Molinari compreso, sono stati solo penalizzati da risultato, ma non certo dal gioco dando un’anteprima dello spettacolo che ci sarà in Francia.

Woods, gran finale – Tiger Woods, che ha vinto per 14 volte nelle 29 in cui ha iniziato una gara da leader sul circuito, è partito con un bogey, poi dopo quattro birdie ha finito in gloria con un eagle sull’ultima buca mettendo a segno un putt di circa nove metri per agganciare Fowler. “Una vittoria – ha detto Woods – migliorerebbe solo il bilancio di un anno in cui sono riuscito a riportarmi a questi livelli, cosa di cui all’inizio della stagione non ero certo. Oggi ho cercato di sfruttare le occasioni che mi si sono presentate con buon esito e per il resto sono stato piuttosto conservativo”.

Francesco Molinari si è trovato due colpi sopra par dopo sette buche (un birdie, tre bogey), poi ha mostrato tutta la sua grinta e con pazienza ha ricostruito il par. Il montepremi è di 9.000.000 di dollari con prima moneta di 1.620.000 dollari.

Il torneo su Sky – Il Tour Championship viene teletrasmesso in diretta da Sky, sul canale Sky Sport Golf HD. Seconda giornata: venerdì 21 settembre, dalle ore 19,30 alle ore 24.

Com. Stam.