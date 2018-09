Rugby: Continental Shiedl, ufficializzato il calendario 2018/19

Alcuni club da Italia, Georgia e Belgio si affronteranno nel Continental Shield 2018/19 da cui potranno ambire ad aggiudicarsi un pregiato posto nella Challenge Cup.

Quattro rappresentanze del Campionato Italiano di Eccellenza – Argos Rugby Petrarca, Pataro Calvisano, Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e GS Fiamme Oro Rugby – saranno affiancate dai RC Locomotive Tbilisi della Georgia e dai rappresentanti belgi del Belgium Rugby Barbarians XV, in due gironi da tre.

Fare clic QUI per scaricare i loghi dei club del Continental Shield

Locomotive Tbilisi, Calvisano e Fiamme Oro di Roma sono stati sorteggiati nel Girone A mentre il Girone B è composto da Petrarca, Belgium Rugby Barbarians XV e Rovigo. I club dello stesso girone si affronteranno in casa e in trasferta e i vincitori dei due gironi giocheranno un play-off di andata e di ritorno per decidere quale club si qualificherà per la Challenge Cup 2019/20.

Un altro posto nella Challenge Cup 2019/20 verrà deciso da un play off in casa e in trasferta tra i russi dell’Enisei-STM e i Timisoara Saracens della Romania entrambi in gara per la Challenge Cup di questa stagione.

L’obiettivo del Continental Shield è quello di ampliare la presenza del rugby per club in Europa e offrire sia ai club emergenti sia a quelli ben attestati di vari paesi l’opportunità di qualificarsi per la Challenge Cup.

Il Continental Shield, che per la seconda volta è stato vinto dagli Enisei-STM a Bilbao la scorsa stagione, è organizzato dall’EPCR in collaborazione con Rugby Europe e la Federazione Italiana Rugby (FIR).

GIRONE A

RC Locomotive Tbilisi (Georgia)

Pataro Calvisano (Italia)

GS Fiamme Oro Rugby (Italia)

GIRONE B

Argos Rugby Petrarca (Italia)

Belgium Rugby Barbarians XV (Belgio)

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta (Italia)

CALENDARIO DELLE PARTITE

Round 1 – Sabato 13 ottobre

RC Locomotive Tbilisi – Pataro Calvisano, Avchala Rugby Stadium, 15.00

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta – Argos Rugby Petrarca, Stadio Mario Battaglini, 15.00

Round 2 – Sabato 20 ottobre

Pataro Calvisano – GS Fiamme Oro Rugby, Pata Stadium, 15.00

Belgium Rugby Barbarians XV – Argos Rugby Petrarca, Stade Nelson Mandela, 15.00

Round 3 – Sabato 8 dicembre

GS Fiamme Oro Rugby – RC Locomotive Tbilisi, Fiamme Oro Stadium, 15.00

Argos Rugby Petrarca – Belgium Rugby Barbarians XV, Argos Arena, 15.00

Round 4 – Sabato 15 dicembre

Pataro Calvisano – RC Locomotive Tbilisi, Pata Stadium 15.00

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta – Belgium Rugby Barbarians XV, Stadio Mario Battaglini 15.00

Round 5 – Sabato 12 gennaio 2019

RC Locomotive Tbilisi – GS Fiamme Oro Rugby, Avchala Rugby Stadium, 15.00

Argos Rugby Petrarca – Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Argos Arena, 15.00

Round 6 – Sabato 19 gennaio 2019

GS Fiamme Oro Rugby – Pataro Calvisano, Fiamme Oro Stadium, 15.00

Belgium Rugby Barbarians XV – Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Stade Nelson Mandela, 15.00

Play-offs – 30 marzo 2019

Vincitore del Pool A – vincitore del Pool B

Enisei-STM – Timisoara Saracens

Play-offs – 20 aprile 2019

Vincitore del Pool B – vincitore del Pool A

Timisoara Saracens – Enisei-STM

Com. Stam.