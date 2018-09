Atalanta II sarà la barca istituzionale della città di Genova alla Millevele 2018

Saranno a bordo:

il Sindaco di Genova Marco Bucci

il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

il Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi

Genova, 20 settembre – Atalanta II, vincitrice della Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2017/2018, sarà la barca istituzionale della città di Genova alla Millevele 2018. A bordo saranno presenti: il Sindaco di Genova Marco Bucci, il Governatore della Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. La manifestazione che si svolgerà sabato 22 settembre è organizzata come da tradizione dallo Yacht Club Italiano e prevede la formula dello scorso anno dei percorsi differenziati, per lunghezza di imbarcazioni, con partenza alle ore 11:00 al Lido d’Albaro, mentre gli arrivi sono previsti sul lungomare da Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche affascinante e coinvolgente per partecipanti e spettatori.

“La Millevele è un grande evento sportivo che coinvolge tantissimi appassionati e avvicina al mondo della vela l’intera città che resta affascinata dal passaggio delle imbarcazioni che attraversano il fronte mare di Genova – spiega il Sindaco di Genova Marco Bucci -. Ringrazio lo Yacht Club Italiano per l’organizzazione di questo evento che da sempre registra la grande partecipazione dei genovesi. Con il nostro equipaggio, a bordo della Atalanta II, cercheremo di tenere alto l’onore della città!”.

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti aggiunge: “Si tratta di una manifestazione simbolo del legame tra Genova e il mare, una classica, che non a caso si svolge in concomitanza con uno degli appuntamenti più importanti per la Liguria, il Salone Nautico, vetrina di un settore in grande crescita, strategico per la nostra regione dal punto divista turistico ed economico. In più, quest’anno la Millevele porta un aiuto concreto a chi è stato colpito dalla tragedia di ponte Morandi: la scelta di destinare in beneficienza le quote di iscrizione è certamente un segnale importante, un contributo da parte del mondo della nautica e degli appassionati per Genova e i suoi abitanti in un momento così delicato”.

Il Viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi commenta: “Con grande entusiasmo partecipo, anche quest’anno, alla Millevele, un evento sportivo che ha il grande pregio, tra gli altri, di far ammirare la nostra città dalla sua prospettiva più bella, cioè dal mare. L’edizione di quest’anno avrà un significato ancora più importante: il nostro equipaggio, con il sindaco Bucci e il presidente Toti, sono certo che darà il massimo, in un lavoro di squadra, per onorare al meglio la bandiera di San Giorgio”.

