La stagione 2017/18 si chiude con 198 podi: stabilito un nuovo record

Co le finali di Coppa del mondo di sci d’erba e skiroll si è ufficialmente conclusa la stagione 2017/18 che ha regalato alla Federazione Italiana Sport Invernali il record di podi complessivi, che ha polverizzato il precedente primato stabilito a quota 170. Le vittorie complessive sono state 81, lo sci alpino è finito nelle prime tre posizioni in 26 occasioni, lo sci di fondo in 8, la combinata nordica in una, il biathlon in 14, lo snowboard in 29, il freestyle in una, lo slittino su pista artificiale in 27, lo slittino su pista naturale in 31, lo sci alpinismo in 20, lo sci d’erba 24, lo sci velocità in 21 e infine lo skiroll in 15.

Medaglie olimpiche di PyeonghChang 2018 a parte, sono numerosi i trionfi nelle classifiche finali di Coppa: Sofia Goggia ha vinto la discesa femminile nello sci alpino, Peter Fill si è aggiudicato la combinata maschile nello sci alpino, Michela Moioli lo snowboardcross femminile, Roland Fischnaller la graduatoria di slalom parallelo (e in coppia di Nadya Ochner quella valevole per il team event) di snowboard, Omar Visintin ed Emanuel Perathoner quella di snowboardcross maschile a squadre, il quartetto del biathlon la classifica riservata alle staffette per nazioni, Silvia Bertagna il big air femminile del freestyle, Evelyn Lanthaler il singolo femminile e Patrick Pigneter/Florian Clara il doppio maschile dello slittino naturale, Michele Boscacci lo sci alpinismo maschile, Valentina Greggio e Simone Origone lo sci velocità, Edoardo Frau la generale e quelle parziali di slalom, gigante e supergigante nello sci d’erba.

SCI ALPINO (26)

1° Sofia Goggia – SG femminile Are (Sve) – 15/03/18

1° Federica Brignone – AC femminile Crans Montana (Sui) – 04/03/18

1° Sofia Goggia – DH femminile Cortina (Ita) – 19/01/18

1° Sofia Goggia – DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) – 14/01/18

1° Federica Brignone – SG femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) – 13/01/18

1° Federica Brignone – GS femminile Lienz (Aut) – 29/12/17

1° Dominik Paris – DH maschile Bormio (Ita) – 28/12/17

2° Christof Innerhofer – SG maschile Are (Sve) – 15/03/18

2° Sofia Goggia – DH femminile Are (Sve) – 14/03/18

2° Sofia Goggia – DH femminile Garmisch (Ger) – 04/02/18

2° Sofia Goggia – DH femminile Garmisch (Ger) – 03/02/18

2° Dominik Paris – DH maschile Garmisch-Partenkirchen (Ger) – 27/01/18

2° Marta Bassino – AC femminile Lenzerheide (Sui) – 26/01/18

2° Johanna Schnarf – SG femminile Cortina (Ita) – 21/01/18

2° Federica Brignone- DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) – 14/01/18

2° Peter Fill – AC maschile Bormio (Ita) – 29/12/17

2° Sofia Goggia – SG femminile Val d’Isere (Fra) – 16/12/17

3° Federica Brignone – GS femminile Kronplatz (Ita) – 23/01/18

3° Nadia Fanchini – DH femminile Bad Kleinkirchheim (Aut) – 14/01/18

3° Peter Fill – AC maschile Wengen (Svi) – 12/01/18

3° Sofia Goggia – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – 06/01/18

3° Irene Curtoni – PSL femminile Courchevel (Fra) – 20/12/17

3° Manuela Moelgg – GS femminile Courchevel (Fra) – 19/12/17

3° Sofia Goggia – SG femminile Val d’Isere (Fra) – 17/12/17

3° Manuela Moelgg – GS femminile Killington (Usa) – 25/11/17

3° Manuela Moelgg – GS femminile Soelden (Aut) – 28/10/17

SCI DI FONDO (8)

1° Federico Pellegrino – Sprint TL maschile Lahti (Fin) – 03/03/18

1° Pellegrino/Noeckler – Team sprint TL maschile Dresda (Ger) – 14/01/18

1° Federico Pellegrino – Sprint TL maschile Dresda (Ger) – 13/01/18

2° Federico Pellegrino – Sprint TL maschile Falun (Sve) – 16/03/18

2° Federico Pellegrino – Sprint TL maschile Lenzerheide (Svi) – 30/12/17

2° Federico Pellegrino – Sprint TL maschile Davos (Svi) – 09/12/17

3° Francesco De Fabiani – 15 km TC maschile Falun (Sve) – 17/03/18

3° Francesco De Fabiani – 15 km TL maschile Oberstdorf (Ger) – 04/01/18

COMBINATA NORDICA (1)

2° Alessandro Pittin – Gundersen HS96/10 Ramsau (Aut) – 17/12/17

BIATHLON (14)

1° Wierer/Vittozzi/Windisch/Hofer – Staffetta mista Kontiolahti (Fin) – 10/03/18

1° Dorothea Wierer – Individuale femminile Ruhpolding (Ger) – 11/01/18

2° Lukas Hofer – Pursuit maschile Oslo (Nor) – 17/03/18

2° Lisa Vittozzi – Mass start femminile Kontiolahti (Fin) – 11/03/18

2° Dorothea Wierer – Pursuit femminile Anterselva (Ita) – 20/01/18

2° Vittozzi/Wierer/Gontier/Sanfilippo – Staffetta femminile Ruhpolding (Ger) – 13/01/18

2° Bormolini/Hofer/Windisch/Chenal – Staffetta maschile Oberhof (Ger) – 07/01/18

2° Dorothea Wierer – Pursuit femminile Oberhof (Ger) – 06/01/18

2° Vittozzi/Wierer/Windisch/Hofer – Staffetta mista Oestersund (Sve) – 26/11/17

3° Lukas Hofer – Pursuit maschile Tyumen (Rus) – 24/03/18

3° Vittozzi/Wierer/Gontier/Sanfilippo – Staffetta femminile Oslo (Nor) – 17/03/18

3° Lisa Vittozzi – Sprint femminile Kontiolahti (Fin) – 09/03/18

3° Lisa Vittozzi – Pursuit femminile Le Grand Bornand (Fra) – 16/12/17

3° Dorothea Wierer – Sprint femminile Hochfilzen (Aut) – 08/12/17

SNOWBOARD (29)

1° Roland Fischnaller/Nadya Ochner – Team event PSL Winterberg (Ger) – 18/03/18

1° Michela Moioli – SBX femminile Veysonnaz (Svi) – 17/03/18

1° Roland Fischnaller – PSL maschile Winterberg (Ger) – 17/03/18

1° Omar Visintin/Emanuel Perathoner – SBX team maschile Mosca (Rus) – 11/03/18

1° Michela Moioli – SBX femminile Feldberg (Ger) – 04/02/18

1° Michela Moioli – SBX femminile Feldberg (Ger) – 03/02/18

1° Omar Visintin/Emanuel Perathoner – SBX team maschile Erzurum (Tur) – 21/01/18

1° Omar Visintin – SBX maschile Erzurum (Tur) – 20/01/18

1° Michela Moioli – SBX femminile Cervinia (Ita) – 22/12/17

1° Omar Visintin – SBX maschile Cervinia (Ita) – 22/12/17

1° Roland Fischnaller – PSL maschile Cortina (Ita) – 16/12/17

1° Michela Moioli – SBX femminile Montafon (Aut) – 16/12/17

2° Sofia Belingheri/Raffaella Brutto – SBX team femminile Veysonnaz (Svi) – 18/03/18

2° Edwin Coratti – PGS maschile Kayseri (Tur) – 03/03/18

2° Michele Godino – SBX maschile Feldberg (Ger) – 04/02/18

2° Edwin Coratti – PGS maschile Bansko (Bul) – 28/01/18

2° Michela Moioli – SBX sprint femminile Bansko (Bul) – 27/01/18

2° Edwin Coratti – PGS maschile Rogla (Slo) – 20/01/18

2° Edwin Coratti – PSL maschile Cortina (Ita) – 16/12/17

2° Roland Fischnaller – PGS maschile Cortina (Ita) – 15/12/17

2° Emanuel Perathoner – SBX maschile Cerro Catedral (Arg) – 09/09/17

3° Omar Visintin – SBX maschile Mosca (Rus) – 10/03/18

3° Michela Moioli – SBX femminile Mosca (Rus) – 10/03/18

3° Emanuel Perathoner – SBX maschile La Molina (Spa) – 03/03/18

3° Edwin Coratti – PGS maschile Bansko (Bul) – 26/01/18

3° Roland Fischnaller – PGS maschile Rogla (Slo) – 21/01/18

3° Michela Moioli – SBX femminile Erzurum (Tur) – 20/01/18

3° Maurizio Bormolini – PSL maschile Bad Gastein (Aut) – 12/01/18

3° Michela Moioli – SBX femminile Val Thorens (Fra) – 12/12/17

FREESTYLE (1)

2° Silvia Bertagna – BA femminile Quebec City (Can) – 24/03/18

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE (7)

1° Dominik Fischnaller – Singolo maschile Lillehammer (Nor) – 21/01/18

1° Voetter/D. Fischnaller/Nagler-Malleier – Staffetta a squadre Koenigssee (Ger) – 07/01/18

1° Kevin Fischnaller – Singolo maschile Winterberg (Ger) – 25/11/17

2° Rieder/Rastner – Doppio maschile Igls (Aut) – 18/11/17

3° Sandra Robatscher – Singolo femminile Sigulda (Let) – 27/01/18

3° Dominik Fischnaller – Sprint maschile Lillehammer (Nor) – 21/01/18

3° Robatscher/Rieder/Nagler-Malleier – Staffetta a squadre Altenberg (Ger) – 03/12/17

SLITTINO SU PISTA NATURALE (31)

1° Pigneter/F. Clara – Doppio maschile Umhausen (Aut) – 17/02/18

1° Evelyn Lanthaler – Singolo femminile Umhausen (Aut) – 17/02/18

1° Pinggera/A. Gruber/Pigneter-F. Clara – Staffetta a squadre Nova Ponente (Ita) – 28/01/18

1° Alex Gruber – Singolo maschile Nova Ponente (Ita) – 28/01/18

1° Greta Pinggera – Singolo femminile Nova Ponente (Ita) – 28/01/18

1° Pigneter/F. Clara – Doppio maschile St. Sebastian (Aut) – 21/01/18

1° Evelin Lanthaler – Singolo femminile St. Sebastian (Aut) – 21/01/18

1° Alex Gruber – Singolo maschile Moso in Passiria (Ita) – 14/01/18

1° Evelin Lanthaler – Singolo femminile Moso in Passiria (Ita) – 14/01/18

1° Pigneter/F. Clara – Doppio maschile Moso in Passiria (Ita) – 13/01/18

1° Evelyn Lanthaler – Singolo femminile Latzfons (Ita) – 07/01/18

1° Patrick Pigneter – Singolo maschile Latzfons (Ita) – 07/01/18

1° Pigneter/F. Clara – Doppio maschile Latzfons (Ita) – 06/01/18

1° Pigneter/F. Clara – Doppio maschile Kuehtai (Aut) – 03/12/17

1° Greta Pinggera – Singolo femminile Kuehtai (Aut) – 03/12/17

1° Pinggera/A. Gruber/Pigneter-F. Clara – Staffetta a squadre Kuehtai (Aut) – 03/12/17

2° Patrick Pigneter – Singolo maschile Umhausen (Aut) – 17/02/18

2° Patrick Pigneter – Singolo maschile Nova Ponente (Ita) – 28/01/18

2° Evelyn Lanthaler – Singolo femminile Nova Ponente (Ita) – 28/01/18

2° Alex Gruber – Singolo maschile St. Sebastian (Aut) – 21/01/18

2° Greta Pinggera – Singolo femminile St. Sebastian (Aut) – 21/01/18

2° Greta Pinggera – Singolo femminile Latzfons (Ita) – 07/01/18

2° Patrick Pigneter – Singolo maschile Kuehtai (Aut) – 03/12/17

3° Alex Gruber – Singolo maschile Umhausen (Aut) – 17/02/18

3° Folie/Gaio – Doppio maschile Moso in Passiria (Ita) – 13/01/18

3° Greta Pinggera – Singolo femminile Moso in Passiria (Ita) – 14/01/18

3° Patrick Pigneter – Singolo maschile Moso in Passiria (Ita) – 14/01/18

3° Alexandra Pfattner – Singolo femminile Latzfons (Ita) – 07/01/18

3° Alex Gruber – Singolo maschile Latzfons (Ita) – 07/01/18

3° Evelyn Lanthaler – Singolo femminile Kuehtai (Aut) – 03/12/17

3° Alex Gruber – Singolo maschile Kuehtai (Aut) – 03/12/17

SCI ALPINISMO (20)

1° Robert Antonioli- Individuale maschile Madonna di Campiglio (Ita) – 08/03/18

1° Michele Boscacci – Sprint maschile Madonna di Campiglio (Ita) – 06/03/18

1° Robert Antonioli – Individuale maschile Nicolosi (Ita) – 24/02/18

1° Nicolò Canclini – Sprint maschile Nicolosi (Ita) – 22/02/18

1° Robert Antonioli – Individuale maschile Puy St. Vincent (Fra) – 08/02/18

1° Nicolò Canclini – Sprint maschile Wanlong (Chn) – 16/12/17

2° Michele Boscacci – Individuale maschile Madonna di Campiglio (Ita) – 08/03/18

2° Nadir Maguet – Sprint maschile Madonna di Campiglio (Ita) – 06/03/18

2° Michele Boscacci – Individuale maschile Nicolosi (Ita) – 24/02/18

2° Michele Boscacci – Individuale maschile Puy St. Vincent (Fra) – 08/02/18

2° Davide Magnini – Vertical race maschile Font Blanca (And) – 28/01/18

2° Robert Antonioli – Individuale maschile Villars sur Ollon (Svi) – 20/01/18

2° Michele Boscacci – Individuale maschile Villars sur Ollon (Svi) – 20/01/18

3° Alba De Silvestro- Individuale maschile Madonna di Campiglio (Ita) – 08/03/18

3° Nadir Maguet – Individuale maschile Madonna di Campiglio (Ita) – 08/03/18

3° Michele Boscacci – Vertical race maschile Puy St. Vincent (Fra) – 09/02/18

3° Alba De Silvestro – Individuale femminile Puy St. Vincent (Fra) – 08/02/18

3° Robert Antonioli – Vertical race maschile Font Blanca (And) – 28/01/18

3° Michele Boscacci – Vertical race maschile Wanlong (Chn) – 15/12/17

3° Alba De Silvestro – Vertical race femminile Wanlong (Chn) – 15/12/17

SCI VELOCITA’ (24)

1° Valentina Greggio – Gara-1 femminile Grand Valira (And) – 06/04/18

1° Simone Origone – Gara-1 maschile Grand Valira (And) – 06/04/18

1° Valentina Greggio – Gara-2 femminile Idrefjall (Sve) – 17/03/18

1° Valentina Greggio – Gara-1 femminile Idrefjall (Sve) – 16/03/18

1° Valentina Greggio – Gara-3 femminile Sun Peaks (Can) – 07/03/18

1° Simone Origone – Gara-3 maschile Sun Peaks (Can) – 07/03/18

1° Valentina Greggio – Gara-2 femminile Sun Peaks (Can) – 06/03/18

1° Simone Origone – Gara-2 maschile Sun Peaks (Can) – 06/03/18

1° Valentina Greggio – Gara-1 femminile Sun Peaks (Can) – 05/03/18

1° Simone Origone – Gara-2 maschile Salla (Fin) – 11/02/18

1° Valentina Greggio – Gara-2 femminile Salla (Fin) – 11/02/18

1° Simone Origone – Gara-1 maschile Salla (Fin) – 10/02/18

1° Valentina Greggio – Gara-1 femminile Salla (Fin) – 10/02/18

1° Valentina Greggio – Gara-2 femminile Vars (Fra) – 04/02/18

1° Simone Origone – Gara-1 maschile Vars (Fra) – 03/02/18

1° Valentina Greggio – Gara-1 femminile Vars (Fra) – 03/02/18

2° Simone Origone – Gara-2 maschile Idrefjall (Sve) – 17/03/18

2° Simone Origone – Gara-1 maschile Idrefjall (Sve) – 16/03/18

2° Ivan Origone – Gara-1 maschile Sun Peaks (Can) – 05/03/18

3° Valentina Greggio – Gara-2 femminile Grand Valira (And) – 07/03/18

3° Ivan Origone – Gara-1 maschile Grand Valira (And) – 06/04/18

3° Ivan Origone – Gara-3 maschile Sun Peaks (Can) – 06/03/18

3° Simone Origone – Gara-1 maschile Sun Peaks (Can) – 05/03/18

3° Simone Origone – Gara-2 maschile Vars (Fra) – 04/02/18

SCI D’ERBA (21)

1° Edoardo Frau – SC maschile Sauris (Ita) – 15/09/18

1° Lorenzo Gritti – SL maschile Sauris (Ita) – 14/09/18

1° Lorenzo Gritti – SL sprint maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – 01/09/18

1° Lorenzo Gritti – SL sprint maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – 31/08/18

1° Edoardo Frau – GS maschile Cesana San Sicario (Ita) – 19/08/18

1° Edoardo Frau – SC maschile Cesana San Sicario (Ita) – 18/08/18

1° Edoardo Frau – SG maschile Cesana San Sicario (Ita) – 18/08/18

1° Lorenzo Gritti – SL maschile Montecampione (Ita) – 29/07/18

1° Edoardo Frau – GS maschile Montecampione (Ita) – 28/07/18

1° Edoardo Frau – SG maschile Rettenbach (Aut) – 17/06/18

1° Edoardo Frau – GS maschile Rettenbach (Aut) – 16/06/18

2° Antonella Manzoni – SG femminile Sauris (Ita) – 16/09/18

2° Lorenzo Gritti – SC maschile Sauris (Ita) – 15/09/18

2° Edoardo Frau – SL maschile Sauris (Ita) – 14/09/18

2° Edoardo Frau – GS maschile Sauris (Ita) – 13/09/18

2° Antonella Manzoni – GS femminile Sauris (Ita) – 13/09/18

2° Edoardo Frau – GS maschile Predklasteri (Cze) – 30/06/18

2° Edoardo Frau – SC maschile Rettenbach (Aut)- 17/06/18

3° Antonella Manzoni – GS femminile Cesana San Sicario (Ita) – 19/08/18

3° Antonella Manzoni – SG femminile Cesana San Sicario (Ita) – 18/08/18

3° Lorenzo Gritti – GS maschile Rettenbach (Aut)- 16/06/18

SKIROLL (16)

1° Matteo Tanel – Mass start TL maschile Val di Fiemme (Ita) – 15/09/18

1° Lisa Bolzan – Mass start TL femminile Val di Fiemme (Ita) – 15/09/18

1° Emanuele Becchis – Sprint TL maschile Trento (Ita) – 15/09/18

1° Francesca Baudin – Prologo 3 km TC femminile Monte Bondone (Ita) – 13/09/18

1° Emanuele Becchis – Sprint TL maschile Madona (Let) – 20/07/18

1° Lisa Bolzan – Sprint TL femminile Madona (Let) – 20/07/18

2° Alessio Berlanda – Sprint TL maschile Trento (Ita) – 15/09/18

2° Lisa Bolzan – Sprint TL femminile Trento (Ita) – 15/09/18

2° Matteo Tanel – Prologo 5 km TC maschile Monte Bondone (Ita) – 13/09/18

2° Francesco Becchis – 20 km TL maschile Khanty Mansiysk (Ryus) – 02/09/18

2° Lisa Bolzan – Sprint TL femminile Khanty Mansiysk (Rus) – 01/09/18

2° Emanuele Becchis – Sprint TL maschile Khanty Mansiysk (Rus) – 01/09/18

2° Francesco Becchis – 20 km TL mass start maschile Madona (Let) – 20/07/18

2° Alessio Berlanda – Sprint TL maschile Madona (Let) – 20/07/18

3° Lisa Bolzan – 15 km TL femminile Khanty Mansiysk (Ryus) – 02/09/18

3° Matteo Tanel – 7 km TL mass start maschile Torsby (Sve) – 14/07/18

