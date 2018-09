Azzurri, nel mirino c’e’ Innsbruck 2018

Il 40esimo piano del Grattacielo Generali, al CityLife District di Milano, tiene a battesimo le Nazionali per la rassegna iridata di Innsbruck (23/30 settembre) e la presentazione della nuova Maglia Azzurra per la stagione 2018-2019. Di Rocco: “Abbiamo una componente fondamentale: lo spirito di squadra”.

Milano, 17 settembre 2018 – A un passo dal cielo, nascono le Nazionali che saranno impegnate ai Mondiali Strada e Crono di Innsbruck. Il grattacielo Generali, al 40esimo piano, nel cityLife District di Milano, ha fatto da scenario alla nascita delle Nazionali impegnate alla rassegna iridata (dal 23 al 30 settembre), dove in palio ci sono 10 titoli iridati tra strada e crono, per le categorie uomini (juniores, U23 ed élite) e donne (juniores ed élite).

“Un’Italia che si appresta ad affrontare l’ultimo atto di una stagione intensa per le Nazionali.Una stagione che ha confermato il trend di crescita del ciclismo italiano regalandoci emozioni e soddisfazioni oltre ogni più rosea speranza. Con le ultime medaglie conquistate ai Mondiali di MTB, tra ciclismo e paraciclismo, il bottino complessivo è già salito a 76 medaglie nella stagione 2018, superando, ancora prima dell’appuntamento di Innsbruck, il già incredibile record dello scorso anno di 73 medaglie. Non sarà facile a Innsbruck ripeterci sui livelli fin qui espressi. Ma abbiamo una componente fondamentale che ha già fatto la differenza: lo spirito di squadra” afferma il Presidente Di Rocco.

Presenti anche Antonio Rossi, Sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi della Regione Lombardia; Oreste Perri, Presidente Coni Lombardia, Giorgio Lazzaro, responsabile Marketing e comunicazione CityLife, oltre alla campionessa europea in carica, Marta Bastianeli che ha evidenziato come “Indossare la Maglia Azzurra è una forte motivazione. Auguro un in bocca al lupo a tutti gli azzurri a questi mondiali”. Al suo fianco anche la juniores plurititolata, Vittoria Guazzini che della sua convocazione per Innsbruck, dopo una stagione che l’ha già vista protagonista sottolinea: “Sono soddisfatta della mia stagione. Spero di concluderla con altre soddisfazioni”. Presenti anche il campione europeo dell’inseguimento individuale, lo juniores Samuele Manfredi e Alessandro Fancellu, entrambi componenti fondamentali per la Nazionale a Innsbruck.

Nazionale Donne juniores ed élite: percorso anomalo, si punta sulla condizione più che sulla tattica

Il settore femminile continua a conquistare successi, sia su strada che su pista, guidato dal CT Dino Salvoldi è ben rappresentato anche a questo appuntamento iridato, con un organico di atlete medagliate e di altissimo livello che sono già un modello in ambito internazionale, anche le più giovani.

“Dopo i due sopralluoghi effettuati, il percorso della prova in linea lascia spazio ad una sola interpretazione: è per atlete resistenti e con grande attitudine alle salite. Sia la parte finale come quella iniziale, richiedono più che un gioco di squadra o abilità tattica, una vera e propria attitudine e condizione dell’atleta: questa la grande differenza che riscontro rispetto agli altri mondiali che ho affrontato nel ruolo di commissario tecnico. Ci siamo abituati a vedere le nostre azzurre al massimo della condizione, come Longo Borghini, che è la nostra migliore individualità, e atlete di livello come l’olandese Van Vleuten e altre individualità dell’Olanda che in questa stagione hanno dimostrato di essere superiori. Tra le juniores abbiamo, invece, la squadra migliore ma non le due individualità più forti nel gruppo. Sapremo cogliere l’opportunità quando si presenterà”. Per la Nazionale Donne élite in linea il CT ha ufficializzato 5 titolari su sette. Se la giocheranno quindi: Cavalli, Guderzo, Pirrone, Quagliotto e Ratto. Ma attenzione anche a Giorgia Bronzini!

Per quanto riguarda le cronogirls, il CT afferma: “Il percorso è lineare e abbastanza adatto a specialisti anche se presenta una salita nella parte centrale”.

Nazionale uomini Juniores e U23 – Coesione e Squadra come ordini di “scuderia”

Nella passata edizione l’Italia vinse uno splendido argento nella crono individuale dedicata agli uomini juniores con Antonio Puppio. Quest’anno l’obiettivo è confermarsi e migliorarsi: “Al via nella prova a cronometro individuale ci sono due giovani di talento: il campione italiano Andrea Piccolo e Samuele Manfredi, oro nell’inseguimento individuale su pista ai recenti europei e componente fondamentale del giovane quartetto, che hanno realizzato lavori specifici per affrontare nel migliore dei modi questa crono iridata. Vogliamo confermarci ed entrambi hanno voglia di correre! – sottolinea il CT De Candido.

La Nazionale del CT De Candido ha dato prova di essere competitiva durante tutta la stagione di confronto nelle prove di Coppa UCI dove l’Italia ha conquistato brillantemente il terzo posto nel ranking di categoria: “E’ una squadra davvero ben amalgamata. Le prove di Coppa ed i risultati ottenuti ne sono la prova concreta. Ogni azzurro ha un potenziale che aspetta solo di essere espresso. Sappiamo che dovremo misurarci con un grande talento come il belga Remco Evenepoel ma conosciamo anche il nostro valore e sicuramente correremo da protagonisti” – conclude De Candido.

Nella prova a cronometro U23 ci sarà il Campione Europeo in carica Edoardo Affini: “Edoardo è cresciuto moltissimo nell’ultimo anno, corre con la maglia di campione europeo della specialità e con una forte motivazione: il nostro obiettivo è salire sul podio. Konychev è un giovane atleta con caratteristiche interessanti e, come Sobrero, è impegnato su strada e pista. L’obiettivo per loro è fare bene”.

Nella prova in linea dedicata agli U23, ricordiamo che l’Italia grazie al terzo posto nella Coppa Nazioni UCI di categoria può schierare un atleta in più. Il percorso è decisamente impegnativo e il livello dei partecipanti sarà altissimo: “Ci saranno atleti di prima fascia. Altre nazioni schiereranno atleti world tour che hanno partecipato anche alla Vuelta di Spagna. Insomma, un mix pazzesco tra percorso duro e avversari competitivi. Noi abbiamo però realizzato un buon avvicinamento a questo appuntamento iridato con il gruppo di azzurri: stage di 15 giorni a Sestriere, partecipazione al Tour dell’Avenir. Abbiamo consolidato la coesione della squadra, con la consapevolezza che i nostri sono atleti di qualità e spessore i quali, anche senza un vero leader designato, sanno essere coesi e uniti verso l’obiettivo”.

Il CT Cassani “ Una Nazionale con basi molto solide”

“Un percorso decisamente duro che ho potuto verificare con i sopralluoghi effettuati. Quest’anno la Nazionale è nata, non lo si può nascondere, con alcune incognite che, passo dopo passo si stanno sciogliendo. È fondamentale avere una squadra coesa e questa lo è ed ha basi molto, molto solide. Noi ci siamo”.

Ed ancora il CT: “Sono molto concentrato sulla condizione dei nostri atleti che può migliorare. Per ora ho dato 11 nomi poi, passo dopo passo, in avvicinamento al Mondiale, deciderò insieme agli azzurri i titolari per la prova in linea. Siamo consapevoli del nostro valore e della nostra forza. Ricordo che abbiamo “centro campisti” d’eccezione come De Marchi, Caruso, Pozzovivo. Il percorso è duro e qui, a differenza degli altri anni, il mondiale non si decide l’ultimo giro. Dobbiamo quindi cercare di essere pronti per ogni evenienza. Nazioni da tenere d’occhio? Olanda, Francia e anche Colombia con le loro individualità. Per la crono i titolari sono Felline e De Marchi”.

La Nazionale mista (élite e U23) parteciperà al Giro di Toscana, Coppa Sabatini, Memorial Pantani e Trofeo Matteotti per testare “la gamba” e alzare il livello, grazie a questa formula che vede al via la nazionale mista in gare fondamentali già da qualche anno, degli azzurri U23.

