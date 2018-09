Olimpica Akragas: al via la campagna abbonamento e il reclutamento giovani calciatori

Al via la campagna abbonamenti dell’Olimpica Akragas per la stagione 2018-2019 nel campionato di Promozione. Da domani, martedì 18 settembre, i tifosi biancoazzurri potranno prenotare l’abbonamento recandosi di persona allo stadio Esseneto di Agrigento.

La segreteria del club è aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 17.

Ecco nel dettaglio i prezzi degli abbonamenti per settore:

– Tribuna coperta 80 euro

– Curva 40 euro

– Socio Sostenitore 200 euro

Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, gli stessi saranno consegnati prima della prossima partita casalinga.

Inoltre, la società Olimpica Akragas comunica che è alla ricerca di giovani calciatori nati negli anni 2000, 2001 e 2002, per l’inserimento in prima squadra e nella formazione juniores. Chiunque è interessato potrà presentarsi giovedì 20 settembre, allo stadio Esseneto, dalle ore 15 alle ore 17, e lasciare in segreteria i propri dati anagrafici e telefonici. Successivamente sarà contattato per gli allenamenti.

Com. Stam.