Nazionale A Azzurri a Debrecen Lunedì l’Ungheria (18.00, Sky Sport HD). Oggi i 12 di Meo Datome supera quota 1.500 punti in Nazionale

Con 8 triple, Della Valle stabilisce record nelle qualificazioni europee. Debrecen. Dopo una mattinata di riposo e il volo nel pomeriggio, gli Azzurri sono arrivati in Ungheria, dove lunedì 17 settembre sfideranno i padroni di casa nella seconda partita della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. Domani il CT renderà noti i 12 giocatori che scenderanno in campo alla Fonix Hall.

La vittoria sulla Polonia, arrivata dopo un match spigoloso ma mai realmente in discussione, ha dato di nuovo slancio alla squadra di coach Sacchetti dopo il passo falso di luglio a Groningen. Complice la sconfitta della Croazia in casa contro la Lituania (83-84), la classifica vede gli Azzurri saldamente al secondo posto dopo gli imbattuti lituani. Sarà dunque determinante, sulla via per la rassegna iridata cinese, il match contro l’Ungheria, ieri corsara nei Paesi Bassi (59-74) e attualmente al terzo posto della graduatoria. Molto soddisfatto il capitano Gigi Datome, che contro i polacchi ha superato quota 1500 punti in Nazionale diventando così il 14esimo marcatore di sempre in Azzurro (scavalcato Chiacig, davanti a lui ora Della Fiori con 1544 e l’attuale Team Director Roberto Brunamonti con 1625): “Sono molto felice – dice – che il mio record sia coinciso con una vittoria bella e importante. Penso che la serata di ieri sia stata uno spot per il nostro sport. Una partita divertente e un successo importante nel cammino verso il Mondiale. Ora però non dobbiamo rilassarci e anzi rimanere ancor più concentrati per affrontare l’Ungheria e mettere altri punti in cascina in vista delle gare che si giocheranno in inverno. Vedere il PalaDozza pieno mi ha fatto molto piacere e spero che lo spettacolo possa essere stato uno stimolo per far avvicinare nuovi tifosi al basket”.

Soddisfazione personale anche per Amedeo Della Valle, che non è riuscito a ritoccare il suo career high in Nazionale (29 a Cluj in febbraio) ma che ha stabilito il nuovo record di triple messe a segno nei gironi europei di qualificazione al Mondiale: 8.

Esordio da ricordare per Jeff Brooks, che alla sua prima in Nazionale ha realizzato 16 punti in una gara quasi perfetta (6/7, 1/1, 1/1 oltre a 3 rimbalzi, 2 assist e 3 palle recuperate).

In serata allenamento presso la Fonix Hall di Debrecen, teatro del match contro l’Ungheria (ore 18.00 in diretta su Sky Sport HD). Le altre gare della seconda giornata di questa prima fase sono Lituania-Paesi Bassi e Polonia-Croazia.

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahce – Turchia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Morabanc Andorra – Spagna)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Turchia)

All: Romeo Sacchetti

Lo staff

Capo Delegazione: Giovanni Petrucci

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Ortopedico: Raffaele Cortina

Medico: Sandro Senzameno

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Director: Roberto Brunamonti

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli

Il programma

Sabato 15 settembre

Ore 20.00/21.30 – Allenamento

Domenica 16 settembre

Ore 18.30/20.00 – Allenamento

Lunedì 17 settembre

Ore 11.00/12.00 – Allenamento

Ungheria-Italia (Fonix Hall, ore 18.00, diretta Sky Sport HD)

Martedì 18 settembre

Rientro in Italia e fine raduno

FIBA World Cup 2019 Qualifiers

La classifica del gruppo J

Lituania 14 punti*, Italia 12, Ungheria 11, Polonia 10, Paesi Bassi 10, Croazia 10.

*FIBA assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta

Il calendario del gruppo J

14 settembre 2018

Italia-Polonia 101-82

Croazia-Lituania 83-84

Paesi Bassi-Ungheria 59-74

17 settembre 2018

Ungheria-Italia

Lituania-Paesi Bassi

Polonia-Croazia

29 novembre 2018

Italia-Lituania

Paesi Bassi-Polonia

Croazia-Ungheria

2 dicembre 2018

Polonia-Italia

Lituania-Croazia

Ungheria-Paesi Bassi

22 febbraio 2019

Italia-Ungheria

Paesi Bassi-Lituania

Croazia-Polonia

25 febbraio 2019

Lituania-Italia

Polonia-Paesi Bassi

Ungheria-Croazia

La formula delle qualificazioni

Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all’italiana. Le migliori tre di ogni gruppo si qualificano alla seconda fase, dove verranno inserite in quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni gruppo staccheranno il pass per il Mondiale 2019 (31 agosto/15 settembre). Nella seconda fase non potranno affrontarsi nuovamente le squadre che nella prima fase facevano parte dello stesso girone.

Com. Stam.