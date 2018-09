La Nuova Pallacanestro Messina ottiene il prestito del classe 2000 “Ala” Diallo

La Nuova Pallacanestro Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Basket Ganzirri per il tesseramento annuale dell’under Alhassana Diallo. Ala si è avviato al gioco della pallacanestro nel Basket Ganzirri di Claudio Currò e si è successivamente messo in luce nei campionati giovanili all’interno del Progetto Club dove ha raggiunto traguardi prestigiosi come la vittoria del titolo Under 15 regionale.

Dopo tre presenze in serie D nell’Amatori Messina nella stagione 2016/2017 e cinque punti segnati contro la Cestistica Torrenovese nell’ultima gara di stagione regolare, nello scorso torneo Diallo ha giocato con continuità nel Castanea chiudendo con 18 presenze e 3,5 punti di media, risultando sempre fra i migliori atleti impiegati. Il classe 2000 nonostante l’altezza da “2” (183 cm) può giocare anche in posizione di “3” per via del grande atletismo e delle doti fisiche. Il pezzo forte della casa è la grande capacità di corsa e l’esplosività a rimbalzo che gli consentono di avviare e concludere rapidi contropiedi. Salgono così a quattro gli under a disposizione di coach Pizzuto che può contare al momento sui giovani Coltraro, Diallo, Migliorato e Paratore e gli over Caruso, Gugliotta e Stuppia, nell’ottica di quella “linea verde” che la dirigenza intende perseguire.

La Nuova Pallacanestro Messina ringrazia la dirigenza del Basket Ganzirri nella persona di Claudio Currò per la disponibilità mostrata.

