Adamoli: “Con umiltà, ma senza rinunciare alla nostra identità.” Siamo esattamente dove volevamo essere –afferma Angela Adamoli allenatore della Nazionale 3×3 femminile- e abbiamo tutte le motivazioni per provare ad andare avanti.”

La Nazionale 3×3 ha superato venerdì il girone D di Qualificazione della FIBA 3×3 Europe Cup in Romania, a Bucarest, al primo posto. L’Italia ha battuto sonoramente il Belgio (22-15), potendo così portare in eredità i canestri necessari per controllare la seconda partita contro l’Ungheria. In questo modo, anche perdendo di un solo punto (12-13) l’Italia è riuscita a qualificarsi per i Quarti da prima in classifica in virtù del miglior quoziente canestri.

“Sono state due gare dispendiose ed impegnative. Ritengo che abbiamo superato un girone difficile -continua Adamoli- Domani, domenica, affrontiamo la Rep. Ceca nei Quarti nella prima delle partite dentro/fuori. La Rep. Ceca, che è stata sia Campione del Mondo, sia Campione d’Europa, è stata anche l’unica squadra che è riuscita a batterci al Mondiale dello scorso giugno. Abbiamo quindi più di un motivo per provare a battere una squadra che oramai esprime una tradizione nel 3×3. Vogliamo vincere e ci avviciniamo alla gara con umiltà, ma senza rinunciare della nostra identità.”

Italia-Rep.Ceca si gioca alle 12:05. A seguire le eventuali semifinali e finali

Diretta YouTube sul canale FIBA 3×3

