A Bucarest, la Nazionale femminile 3×3 chiude al quarto posto della FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato europeo, sconfitta nel supplementare della Finale per il Terzo posto dall’Ucraina 16-17.

Siamo molto amareggiate per questo risultato non ottenuto -ha affermato l’allenatore Angela Adamoli- siamo arrivate a Bucarest con una grande determinazione, ma il campo dice che non è stata sufficiente per raggiungere una medaglia. Sono però orgogliosa delle Azzurre che pur con la poca preparazione insieme sono arrivate a un passo dal podio. Il 3×3 prevede un lavoro a 360 gradi dentro e fuori dal campo a cui non possiamo sottrarci.”

Pur se Quarte le Azzurre migliorano il quinto posto dello scorso anno. L’Italia è arrivata alla finale per il Terzo posto dopo aver surclassato in mattinata con una bella prova corale nei Quarti la Rep. Ceca (21-5), e subìto poi i Paesi Bassi (12-20) in Semifinale nonostante gli 11 punti di Realin D’Alie.

Nella Finale per il terzo posto l’Italia ha condotto per 7 minuti. Non ha saputo, però, contenere il ritorno dell’Ucraina che con otto punti consecutivi (con tre tiri da due) ha costretto l’Italia al supplementare (15-15) dove l’avventuroso, ma decisivo canestro da due di Аnna Olkhovyk ha chiuso la gara e relegato l’Italia fuori dal podio.

La FIBA 3×3 Europe Cup femminile è stata vinta dalla Francia che ha battuto in Finale i Paesi Bassi 21-5.

Finale 3° posto

Italia-Ucraina 16-17 dts

Italia. D’Alie 4, Ciavarella 4, Zampieri 5, Filippi 3

Semifinale

Italia-Paesi Bassi 12-20

Italia. D’Alie 11, Ciavarella 1, Filippi, Zampieri

Quarti

Italia – Rep. Ceca 21-5

Italia. Filippi 12, Ciavarella 2, Zampieri 2, Raelin 5

