Eurotour: nel KLM Open si propone Chris Wood, tiene Andrea Pavan (12°) L’inglese ha un colpo di vantaggio. Hanno perso terreno Paratore, Manassero e Bertasio

Andrea Pavan, 12° con 206 (66 71 69, -7), si è mantenuto in alta classifica del KLM Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del The Dutch (par 71), a Spijk in Olanda, dove il nuovo leader con 200 (65 70 65, -13) è l’inglese Chris Wood. Hanno perso terreno Renato Paratore (66 70 75) e Matteo Manassero (67 72 72), 43.i con 211 (-2), e Nino Bertasio, 54° con 212 (66 72 74, -1).

Chris Wood, 31enne di Bristol, tre titoli nel circuito, con sette birdie e un bogey per il 65 (-6) è riuscito nel finale a superare di un colpo il connazionale Jonathan Thomson, il giapponese Hideto Tanihara e il cinese Ashun Wu (201, -12), che ha condotto per due turni. Possono puntare al titolo anche l’inglese Richard McEvoy, quinto con 202 (-11), l’irlandese Padraig Harrington e lo scozzese David Drysdale, sesti con 203 (-10). Fuori gioco il tedesco Martin Kaymer, 20° con 207 (-6).

Andrea Pavan ha realizzato un parziale di 69 (-2) con un eagle, un birdie e un bogey e Matteo Manassero ha girato in 72 (+1) con un eagle, tre birdie e sei bogey. Per Renato Paratore 75 (+4) colpi con tre birdie, cinque bogey e un doppio bogey e per Nino Bertasio 74 (+3) con tre birdie, quattro bogey e un doppio bogey. Sono usciti al taglio Edoardo Molinari, 97° con 144 (75 69, +2), e Luca Cianchetti, 130° con 149 (75 74, +7). Il montepremi è di 1.800.000 euro.

Il torneo su Sky – Il KLM Open viene teletrasmesso in diretta da Sky. Quarta giornata: domenica 16 settembre dalle ore 13 alle ore 17,30 (Sky Sport Golf HD).

