Rugby:TOP12, la presentazione della prima giornata: tutti i match in diretta FIR

Roma –Prenderà il via domani alle ore 16 l’ottantanovesima edizione del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione rugbistica nazionale.

Per il turno inaugurale della manifestazione, nel nuovo formato a dodici squadre e sotto la nuova denominazione, vedrà i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Rugby esordire in casa della neopromossa Valsugana Rugby Padova, con una stracittadina tutta padovana che anticipa i numerosi derby veneti che popoleranno la regular season del campionato.

Esordio tra le mura amiche per il Patarò Calvisano che, dopo il secondo posto del 2017/18, inizierà la caccia al titolo nel match contro la matricola Verona Rugby, Campione d’Italia di Serie A, al debutto assoluto nella massima serie.

I Bersaglieri della FEMI-CZ Rovigo, guidati da Umberto Casellato, ospiteranno al “Battaglini” una Lazio che andrà in cerca sin da subito di punti utili per centrare una tranquilla salvezza.

A Ponte Galeria le Fiamme Oro, come nella scorsa annata, esordiranno in casa contro il Mogliano Rugby.

Sfida dal sapore di play-off tra Rugby Viadana e Lafert San Donà, grandi deluse dell’anno passato, mentre a Firenze il Toscana Aeroporti I Medicei affronterà il Valorugby Emilia.

Tutti i centotrentasette incontri del Campionato Italiano Top12 saranno visibili su una pagina dedicata del sito internet federale, www.federugby.it, e sul canale Youtube ufficiale della Federazione Italiana Rugby (www.youtube.com/fedrugby).

Inoltre, scaricando e installando sul proprio smartphone l’applicazione ufficiale gratuita sviluppata da FIR in collaborazione con IQUII e disponibile su app.federugby.it sia per dispositivi iOS che Android, sarà possibile non solo seguire gli incontri in diretta video direttamente sul proprio cellulare ma anche consultare in anticipo le formazioni, i risultati, la classifica e le principali statistiche del massimo campionato, il tutto all’interno della stessa piattaforma.

Infine, sulla pagina Facebook della FIR (www.facebook.com/federugby), sarà disponibile in diretta il principale incontro di giornata, portando il Top12 verso un pubblico potenziale senza precedenti.

TOP12 – I giornata – 15.09.18 – ore 16

clicca sulle singole partite per accedere alla diretta

Medicei v Valorugby Emilia

Fiamme Oro v Mogliano

Valsugana v Petrarca

Rovigo v Lazio

Viadana v San Donà

Calvisano v Verona

Ultime dalle sedi



Padova, Stadio “Plebiscito” – sabato 15 settembre, ore 16.00

TOP12, I giornata

Valsugana Rugby Padova v Argos Petrarca Padova

Valsugana Rugby Padova: Paluello; Lisciani, Dell’Antonio, Calderan, Beraldin; Roden, Citton; Ferraresi, Sironi, Sturaro; Albertario, Turcato; Barducci, Shipp, Swanepoel

a disposizione: Cesaro, Michielotto, Trevisan, Giulian, Caldon, Scapin M. Scapin R. Rigutti.

all.Roux

Argos Petrarca Padova: De Masi, Riera, Benettin, Coppo; Menniti-Ippolito, Cortellazzo; Manni, Nostran, Conforti; Saccardo (cap.), Gerosa; Mancini Parri, Santamaria, Rizzo

a disposizione:Braggiè, Cugini, Rossetto, Cannone, Goldin, Francescato, Zini, Belluco

all.Marcato

arb. Tomò (Roma)

Calvisano, Stadio “San Michele” – sabato 15 settembre, ore 16.00

TOP12, I giornata

Patarò Calvisano v Verona Rugby

Patarò Calvisano:Van Zyl; Bruno, De Santis, Mazza, Dal Zilio; Pescetto, Casilio; Koffi, Archetti (cap), Zdrilich;

Van Vuren, Andreotti; Leso, Morelli, Zanusso

a disposizione: Antonini, Gavrilita, Fischetti, Zanetti, Semenzato, Panceyra-Garrido, Susio

all. Brunello

Verona Rugby: Conor, Buondonno, Pavan, Mortali, Beltrame, McKinney, Soffiato, Bernini, Zanini, Salvetti (CAP), Groenewald, Montauriol, Cittadini, Silvestri, Lastra Masotti.

a disposizione:Girelli, Furia, D’Agostino, Signore, Rossi, Leso, Quintieri, Cruciani

all.Zanichelli

arb. Bottino (Roma)

Firenze, Stadio “Mario Lodigiani” – sabato 15 settembre, ore 16.00

TOP 12, I giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Valorugby Emilia

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Lubian, Cerioni, Rodwell, McCann; Newton, Rorato; Greef, Minto, Cosi; Maran (c), Cemicetti; De Marchi, Giovanchelli, Battisti.

a disposizione:Zileri, Broglia, Romano, Brancoli, Boccardo, Taddei, Lupini, Basson/Cornelli.

all.Presutti

Valorugby Emilia: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini (Cap), Gennari; Rodriguez, Fusco; Amenta, Messori, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Muccignat. A disp. Quaranta, Gatti, Bordonaro, Dell’Acqua, Favaro, Rimpelli, Fontana, Jammal, Caminati.

all.Manghi

arb. Schipani (Benevento)

Viadana (MN), Stadio “Zaffanella” – sabato 15 settembre, ore 16.00

TOP12, I giornata

Rugby Viadana 1970 v Lafert San Donà

Rugby Viadana 1970: Apperley, Manganiello, Menon, Pavan, Spinelli, Ormson ©, Gregorio, Tupou, Ferrarini, Ghigo, Guillemain, Gelati, Brandolini, Silva, Denti Ant.

a disposizione:Ribaldi, Balboni, Garfagnoli, Chiappini, Moreschi, Bacchi, Di Marco, Tizzi

all.Frati

Lafert San Donà: Owens; Crisantemo, Iovu, Bertetti, Bardella; Reeves, Crosato; Derbyshare, Bauer, Bacchin G; Ceccato, Sutto; Ros, Nicotera, Zanusso.

a disposizione:Pasqual, Dal Sie, Riedo, Zuliani, Vian, Petrozzi, Bacchin E, Biasuzzi

all. Green

arb. Bolzonella (Cuneo)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 15 settembre, ore 16.00

TOP12, I giornata

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927

Femi-CZ Rovigo: Barion; Borin, Modena, Angelini, Odiete; Mantelli, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Nibert, Cicchinelli; D’Amico, Cadorini, Rossi

a disposizione:Momberg, Brugnara, Pavesi, Venco, Halvorsen, Loro, Majstorovic, Visentin.

all.Casellato

Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Bonavolontà F., Guardiano, Coronel; Borzone; Ceballos, Bonavolontà D; Bruno; Filippucci (cap); Pagotto; Ocampo, Blessano; Bolzoni, Baruffaldi, Cafaro.

a disposizione:Forgini, Amendola, Marsella, Giancarlini, Ercolani, Brui, Vella, Teresi, Gianni

all. Montella

arb. Angelucci (Livorno)

Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 15 settembre, ore 16.00

TOP12, I giornata

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Gabbianelli, Forcucci, Bacchetti; Ambrosini, Marinaro; De Marchi, Cristiano (cap.), Favaro; McCarthy, D’Onofrio U.; Vannozzi, Moriconi, Zago

a disposizione:Bergamin, Iovenitti, Nocera, Fragnito, Caffini, Bianchi, Masato, Massaro

all.Guidi

Mogliano Rugby 1969:D’Anna; Pavan, Scagnolari, Guarducci, Uncini; Da Re, Gubana; Finotto, Corazzi (Cap.), Baldino; Bocchi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disposizione:Toai Key, Di Roberto, Cincotto, Delorenzi, Mengotti, Fabi, Zanatta, Facchini

all.Cavinato

arb. Piardi (Brescia)

Com. Stam.