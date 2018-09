Rugby: Mondiali 2019, Italia v Russia il 19 agosto completa la preparazione

Roma – L’Italrugby di Conor O’Shea completa il proprio piano di avvicinamento alla Rugby World Cup giapponese del prossimo settembre con un Cattolica Test Match contro la Russia che si disputerà il 17 agosto su territorio nazionale, in una sede che verrà resa nota successivamente.

La sfida agli “Orsi” in maglia rossa, attualmente diciannovesima forza del ranking internazionale World Rugby, cinque posizioni dietro agli Azzurri, sarà il secondo momento di verifica per la Nazionale Italiana Rugby dopo il test-match del 10 agosto all’Aviva Stadium di Dublino contro l’Irlanda e segnerà una importante tappa nel cammino verso il Giappone: il giorno dopo, infatti, è previsto l’annuncio dei trentuno convocati per la Rugby World Cup da parte del Commissario Tecnico azzurro.

Dopo il Cattolica Test Match del 17 agosto contro la Russia, gli atleti convocati per la rassegna iridata nipponica sosterranno ancora due test-match esterni, il 30 agosto contro la Francia e il 6 settembre a Newcastle contro l’Inghilterra, prima di volare in Giappone per l’ultima fase di acclimatamento e preparazione nel ritiro di Ueda-Sugadaira.

Questo il calendario completo dei test-match estivi 2019 dell’Italia

Dublino, Aviva Stadium

Sabato 10 agosto 2019 – test match

Irlanda v Italia

Sede tbc

Sabato 17 agosto – Cattolica Test Match

Italia v Russia

Sede tbc

Venerdì 30 agosto – test match

Francia v Italia

Newcastle, St. James’ Park

Sabato 6 settembre, test match

Inghilterra v Italia

