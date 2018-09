Goggia ospite dell’Ambasciata Italiana in Cile, prima di raggiungere Ushuaia. Ultimi giorni per gli uomini in Argentina

Si è conclusa la prima parte della trasferta di Sofia Goggia sulle nevi sudamericane. La campionessa olimpica di discesa, in Cile dal 31 agosto nella località di Valle Nevado per fare velocità, ha visitato l’Ambasciata Italiana di Santiago prima di salire su un aereo per raggiungere l’Argentina e Ushuaia in particolare, dove si unirà in queste ore al gruppo delle slalomgigantiste e delle velociste, che si stanno allenando già da qualche giorno nella Terra del Fuoco e concluderanno la loro esperienza alla fine del mese.

A Ushuaia sono presenti anche i componenti del gruppo maschile di Coppa del mondo di slalom, gigante e della velocità, giunti agli ultimi giorni di raduno: il loro rientro in Italia è previsto complessivamente entro la metà della prossima settimana

Com. Stam.