Basket. Nazionale A. A Bologna Italia-Polonia 101-82

FIBA World Cup 2019 Qualifiers Nel PalaDozza sold out l’Italia batte la Polonia 101-82 Della Valle miglior realizzatore con 28 punti Azzurri a quota 12 nel Girone J

Il 17/9 si torna in campo a Debrecen contro l’Ungheria Sacchetti: “Bene la vittoria e bene lo scarto. Questo pubblico esalta”

Prima partita e prima vittoria per l’Italia nella seconda fase delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019. In un PalaDozza vestito d’Azzurro e sold out per l’occasione la squadra del CT Meo Sacchetti si è imposta sulla Polonia per 101-82, mantenendo così la seconda posizione nel Girone J alle spalle della Lituania (vittoria col brivido 84-83 in Croazia).

Miglior marcatore è stato Amedeo Della Valle con 28 punti (8/11 da tre). In doppia cifra anche Pietro Aradori e l’esordiente Jeff Brooks con 16 punti e Luigi Datome con 14 punti.

Sacchetti: “Ci tenevamo tanto a vincere di fronte a questo pubblico e volevamo riscattare la sconfitta in Olanda per cominciare bene la seconda fase. Nel primo tempo bene in attacco poi nel secondo tempo con diverse difese abbiamo scavato un gap tra noi e loro. Bene la vittoria e bene lo scarto. Ora pensiamo all’Ungheria perché non è mai facile giocare fuori casa. Strepitoso il pubblico di Bologna, con un ambiente così ci si può solo esaltare”.

Il PalaDozza esaurito in ogni ordine di posti accoglie l’Italia nella prima partita del Girone J. Coach Sacchetti sceglie il quintetto Luca Vitali, Della Valle, Melli, capitan Datome e Brooks. Ci mette davvero poco l’ala classe ’89 a prendere confidenza con l’Azzurro, e con i suoi 5 punti (con tripla) consecutivi – a cui si somma la bomba di Datome – l’Italbasket va +5 dopo 4’. Dall’altra parte Ponitka e Slaughter sono le frecce più appuntite nella faretra polacca, e lo confermano i 10 punti in tandem per l’aggancio 10-10.

La tripla di Della Valle mette due possessi fra l’Italia e la Polonia, l’ingresso di Aradori scatena il PalaDozza e i 9 punti di Datome lo fanno salire a quota 1.500 punti in Nazionale.

La squadra di Mike Taylor però non si scompone mai, e la tripla sulla sirena di Łączyński fissa il punteggio sul 25-25 al primo riposo.

Il n.15 polacco è protagonista anche nelle prime battute del secondo periodo, con il parziale di 5-0 (25-30) che costringe coach Sacchetti a chiamare un time-out spezza-ritmo. E’ dall’arco che l’Italia trova le maggiori soddisfazioni e, dopo il 3/6 nei primi 10’, il secondo quarto è una pioggia di triple a firma Brian Sacchetti, Aradori (3/3) e Della Valle (3). Nonostante i punti pesanti, la Polonia tiene il ritmo, affidandosi a Slaughter e al capitano Waczyński che in più di un’occasione mettono la freccia del sorpasso, prima che l’intervallo si chiuda su 54-52 Italia con la tripla, quarta personale e decima di squadra, di Della Valle.

Datome in versione assistman, Melli (9 punti) e Della Valle aprono la strada al parziale 10-4 che vale il 64-56 al minuto 25. Slaughter continua a inventare basket, Łączyński è preciso anche dagli 8 metri e così all’ultimo intervallo l’Italia, seppur col massimo vantaggio accumulato dalla palla a 2 (73-65), non può ancora abbassare la guardia.

Prime battute dell’ultimo quarto nel segno di Sacchetti e Cinciarini, energia e astuzia nel +10 (75-65) a 8’ dalla sirena. Punteggio congelato per un paio di minuti, poi il sussulto della Polonia (76-71) viene smorzato dalle bombe di Della Valle, Cinciarini e Datome (88-76 al minuto 37), che di fatto chiudono la gara. Per l’esordio che più fortunato non si può, Brooks fa 16 punti fissando il punteggio sul 101-85.

Con il successo sulla Polonia (32esima su 44 sfide), l’Italia sale così a quota 12 punti nel Girone J. Nel raggruppamento continua senza freni la marcia della Lituania, corsara in Croazia con il punteggio di 84-83. Successo esterno anche per l’Ungheria in casa dei Paesi Bassi (74-59).

Nel pomeriggio di domani, sabato 15 settembre, la squadra si trasferirà a Debrecen, dove lunedì 17 settembre incontrerà l’Ungheria per la seconda gara del Girone J (ore 18:00, diretta su Sky Sport HD).

Il tabellino

Italia-Polonia 101-82 (25-25, 29-27, 19-13, 28-17)

Italia: Della Valle* 28 (0/3, 8/11), Aradori 16 (3/6/, 3/4), Biligha 2 (1/1), L. Vitali* (0/1 da tre), Melli* 9 (3/7, 1/2), Filloy ne, Brooks 16 (6/7, 1/1), Cinciarini 8 (2/2, 1/2), Abass 3 (0/1, 1/1), M. Vitali ne, B. Sacchetti 5 (1/1, 1/1), Datome* 14 (3/5, 2/5). All: R. Sacchetti

Polonia: Sokołowski 2 (0/1), Cel* 2 (1/1), Slaughter* 28 (3/5, 6/8), Sulima 6 (2/4), Ponitka* 13 (4/7, 1/3), Kolenda ne, Waczyński* 10 (2/4, 2/6), Łączyński 9 (3/4 da tre), Gielo 8 (4/5, 0/2), Witliński ne, Gruszecki (0/2), Hrycaniuk* 4 (2/4). All: Taylor

Arbitri: Glisic (Serbia), Maricic (Serbia), Aunkrogers (Lettonia)

Tiri da due Ita 19/33, Pol 18/34; Tiri da tre Ita 18/28, Pol 12/24; Tiri liberi Ita 9/11, Pol 10/14. Rimbalzi: Ita 33 (Melli 6), Pol 22 (Cel 6). Assist Ita 22 (Vitali 6), Pol 14 (Ponitka 3).

Spettatori: 5.056

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, P/G, A|X Armani Exchange Milano)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahce – Turchia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, A, Morabanc Andorra – Spagna)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Turchia)

Lo staff

Capo Delegazione: Giovanni Petrucci

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Ortopedico: Raffaele Cortina

Medico: Sandro Senzameno

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Director: Roberto Brunamonti

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli

Il programma

Sabato 15 settembre

Ore 14.00 – Trasferimento a Debrecen (Ungheria)

Ore 19.00/20.30 – Allenamento

Domenica 16 settembre

Ore 18.30/20.00 – Allenamento

Lunedì 17 settembre

Ore 11.00/12.00 – Allenamento

Ungheria-Italia (Fonix Hall, ore 18.00, diretta Sky Sport HD)

Martedì 18 settembre

Rientro in Italia e fine raduno

FIBA World Cup 2019 Qualifiers

La classifica del gruppo J

Lituania 14 punti*, Italia 12, Ungheria 11, Polonia 10, Paesi Bassi 10, Croazia 10

*FIBA assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta

Il calendario del gruppo J

14 settembre 2018

Italia-Polonia 101-82

Croazia-Lituania 83-84

Paesi Bassi-Ungheria 59-74

17 settembre 2018

Ungheria-Italia

Lituania-Paesi Bassi

Polonia-Croazia

29 novembre 2018

Italia-Lituania

Paesi Bassi-Polonia

Croazia-Ungheria

2 dicembre 2018

Polonia-Italia

Lituania-Croazia

Ungheria-Paesi Bassi

22 febbraio 2019

Italia-Ungheria

Paesi Bassi-Lituania

Croazia-Polonia

25 febbraio 2019

Lituania-Italia

Polonia-Paesi Bassi

Ungheria-Croazia

La formula delle qualificazioni

Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all’italiana. Le migliori tre di ogni gruppo si qualificano alla seconda fase, dove verranno inserite in quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni gruppo staccheranno il pass per il Mondiale 2019 (31 agosto/15 settembre). Nella seconda fase non potranno affrontarsi nuovamente le squadre che nella prima fase facevano parte dello stesso girone.

