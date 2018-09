La seduta del 4° Consiglio Federale si apre con l’approvazione all’unanimità dei presenti del verbale delle riunione precedente, tenutasi lo scorso 20 luglio.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha relazionato il Consiglio Federale in merito all’individuazione della compagnia assicurativa federale per la stagione 2018/2019.

Il Presidente ha relazionato il Consiglio Federale in merito alle diverse attività legate all’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo in Italia in particolare l’esito positivo degli incontri che hanno portato alla conferma nel calendario internazionale dello sci di fondo della tappa italiana a Cogne in programma il 16 3 17 febbraio.

Il Presidente ha confermato al Consiglio Federale la gestione federale della manifestazione di Coppa del Mondo di Sci Alpino a Bormio (28/29 dicembre 2018) in attesa che venga costituito un Comitato Organizzatore che andrà a gestire la manifestazione con il coinvolgimento di tutti gli enti sul territorio.

Il Presidente ha relazionato il Consiglio Federale in merito al prossimo avvio del nuovo applicativo federale FISI Online che andrà in funzione dalla prossima settimana e che gestirà in un unico sistema informatico le diverse attività federali.

Seguirà specifica comunicazione a Società sportive, Comitati Regionali, Comitati Provinciali e Gruppi Sportivi circa la data di avvio del nuovo tesseramento stagione 2018/2019.

Il Presidente ha relazionato il Consiglio Federale in merito alle diverse trattative in corso in materia di sponsor, al recente incontro con il Collegio Nazionale Maestri di Sci per definire le strategie e azioni comuni, alle attività di Fondazione Cortina 2021 per l’organizzazione delle attività necessarie allo svolgimento dei Campionati Mondiali di Sci Alpino, alla stipula del Protocollo di Intesa con l’Istituto del Credito Sportivo che permetterà a società sportive, scuole sci e impiantisti di accedere, a condizioni vantaggiose, a finanziamenti per le diverse attività.

Sono state ratificate le seguenti delibere d’urgenza del Presidente

– N. 30 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi multirischi a favore FISI, suoi organi centrali periferici, Società affiliate e tesserati – Nomina commissione di gara

– N. 31 Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi di FISI

Prese d’atto delle Delibere del Presidente

– N. 27 Integrazione staff tecnici D.A. Sci Alpino Maschile e Femminile 2018/2019

– N. 28 Integrazione staff tecnici D.A. Freestyle Snowboard e D.A. slittino 2018/2019

– N. 29 Composizione Squadre Nazionali DA Freestyle Snowboard settore skicross 2018/2019

– N. 31bis Campionati mondiali juniores Sci d’erba 2018 – Criteri di selezione e definizione squadra partecipanti

– N. 32 Integrazioni e/o modifiche staff tecnici Salto e Combinata Nordica 2018/2019

– N. 33 Composizione squadre staff tecnico e attività Sci Alpinismo 2018/2019

– N. 34 Integrazione staff tecnico Sci Alpino 2018/2019

– N. 35 Integrazione organigramma D.A. Freestyle Snowboard e D.A. Slittino 2018/2019

– N. 36 Integrazione staff tecnici D.A. Freestyle Snowboard 2018/2019

– N. 37 Composizione squadra nazionale settore giovani D.A. Freestyle Snowboard 2018/2019

– N. 38 Squadre nazionali giovani Sci Alpinismo 2018/2019

Sono inoltre state assunte le seguenti delibere:

DELIBERE AMMINISTRATIVE

– Integrazione nomina funzionari delegati stagione 2018/19 – Bob pista artificiale e Sci Alpinismo

DELIBERE DI INDIRIZZO

ORGANIZZAZIONE NE TERRITORIALE

– Nomina Delegato del Consiglio Federale per Assemblea Elettiva Ordinaria Comitato Regionale Campano 2018-2022

– Nomina Delegati Provinciali FISI – quadriennio 2018-2022

– Ratifica esito Assemblee Elettive Ordinarie Comitati Provinciali FISI – quadriennio 2018-2022

– Nomina componenti Commissioni Tecniche e Funzionali – quadriennio 2018-2022

– Nomina Commissari Straordinari Assemblee Elettive Comitati Provinciali

AREA TECNICA

– Riconoscimento della qualifica di Centri Federali

MARKETING

– Rinnovo Contratto FISI-ENERVIT

– Rinnovo Contratto FISI-IACO GROUP

– Rinnovo Contratto FISI-LISKI

– Rinnovo Contratto FISI-S. PELLEGRINO

– Rinnovo Contratto FISI-SPORT SPECIALIST

– Stipula Contratto FISI-FASTGEST

– Stipula Contratto FISI-LIVIGNO

– Stipula Contratto FISI-PARMACOTTO

COMMISSIONE MEDICA

– Composizione Commissione Medica 2018/2022 – Incarichi e attività di settore stagione 2018/2019

La prossima riunione di Consiglio Federale si svolgerà a Milano in data 19 ottobre.

La riunione termina alle ore 14.00

