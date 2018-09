Rugby: Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – La Mitre Ten Cup, il Rugby Championship, il Guinness Pro 14 e la prima giornata del Campionato Italiano TOP12 andranno ad affollare il palinsesto rugbistico del weekend.

Si parte oltre oceano domattina alle 9.45 con la sfida tra Tasman e Taranaki valida per la Mitre Ten Cup: diretta su Sky Sport Arena.

Sabato 15 settembre giornata clou ricca di eventi. Nella mattinata sfide di alto livello nel Rugby Championship con Nuova Zelanda-Sudafrica alle 9.35 e Australia-Argentina alle 12: entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Arena.

Alle 16 farà il suo esordio il neonato TOP12. La caccia allo Scudetto vinto dal Petrarca sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Federazione Italiana Rugby, sull’APP ufficiale FIR con l’aggiunta della pagina ufficiale Facebook FIR per la diretta di uno dei match di giornata.

Il weekend ovale si concluderà nella serata di sabato. Alle 18.15 la Benetton Rugby, reduce da due vittorie consecutive in altrettante giornate di campionato, farà visita agli Scarlets. Le Zebre Rugby Club in serata, alle 20.35, torneranno allo stadio “Lanfranchi” di Parma affrontando i Cardiff Blues beffati nella scorsa giornata di campionato last minute da una trasformazione di Tommaso Allan a Treviso. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN.

Questo il riepilogo del palinsesto TV del weekend:

Mitre Ten Cup – 14.09.18 – ore 9.45 – diretta Sky Sport Arena

Tasman v Taraniki

Rugby Championship – 15.09.18 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

All Blacks v Sudafrica

Rugby Championship – 15.09.18 – ore 12.00– diretta Sky Sport Arena

Australia v Argentina

TOP12 – 15.09.18 – ore 16.00 – diretta youtube.com/federugby e app FIR

Valsugana Padova v Argos Petrarca Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Valorugby Emilia

FEMI-CZ Rovigo v S.S. Lazio Rugby 1927

Patarò Calvisano v Verona Rugby

Rugby Viadana 1970 v Lafert San Donà

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969

Guinness Pro 14 – 15.09.18 – 18.15 – diretta DAZN

Scarlets v Benetton Rugby

Guinness Pro 14 – 15.09.18 – 20.35 – diretta DAZN

Zebre Rugby Club v Cardiff Blues