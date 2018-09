Rugby: Biagi guiderà le Zebre domani a Parma contro i gallesi Cardiff Blues

Parma, 14 Settembre 2018 – Seconda gara interna domani allo Stadio Lanfranchi per lo Zebre Rugby Club che ospiterà i Cardiff Blues nel terzo turno del Guinness PRO14. I bianconeri tornano davanti al pubblico di casa dopo il successo della gara d’esordio del 31 Agosto contro i sudafricani Southern Kings alla ricerca del secondo successo stagionale dopo la sconfitta in Irlanda contro il Connacht.

Le Zebre sono reduci da tre successi interni consecutivi, di cui uno a L’Aquila e due a Parma: i bianconeri hanno come obiettivo quello di continuare a mantenere inviolato il Lanfranchi nella sfida contro i gallesi inseriti anch’essi nel girone A del torneo celtico ed ancora a secco di vittorie dopo i primi due turni.

Per la tredicesima sfida ufficiale tra le due squadre lo staff tecnico delle Zebre ha deciso quatto cambi rispetto al XV sceso in campo sabato scorso allo Sportsground di Galway, uno nei trequarti con Boni che partirà titolare per la prima volta in stagione e tre nel pacchetto di mischia. Prima gara da titolare con il XV del Nord-Ovest per il tallonatore Ceciliani mentre partiranno dall’inizio in prima linea Chistolini ed in terza linea Tuivaiti, in meta nella sua prima gara al Lanfranchi due settimane fa.

In particolare è confermato il triangolo allargato formato da Padovani ad estremo e dalle ali Venditti e Bellini, in meta nella prima gara interna a Parma. La coppia di centri sarà formata da Bisegni e Boni mentre fiducia in mediana accordata per la terza gara consecutiva a Violi e Canna.

Nel reparto degli avanti Lovotti è confermato con la maglia numero 1 con la prima linea completata dal tallonatore Ceciliani e dal pilone destro Chistolini, al rientro dopo essere rimasto a riposo lo scorso fine settimana. Le seconde linee saranno Sisi insieme a Biagi, che capitanerà le Zebre per la 36esima volta. In terza linea i flanker saranno Tuivaiti e Meyer ai fianchi del numero 8 Giammarioli, uno dei più positivi di questo inizio stagione a livello offensivo secondo le statistiche ufficiali del Guinness PRO14.

Le Zebre ritrovano due atleti ristabiliti dai rispettivi infortuni che partiranno dalla panchina: si tratta dei due nazionali Azzurri Castello e Licata, con la terza linea pronta al suo esordio stagionale nel Guinness PRO14 dopo aver saltato le due prime partite.

Arbitro della sfida sarà l’irlandese Clancy alla sua 104esima direzione nel torneo. L’esperto fischietto ha diretto le Zebre 6 volte: nei due precedenti casalinghi sono arrivati due successi la scorsa stagione contro Connacht e Dragons.

La formazione dello Zebre Rugby Club che sabato 15 Settembre 2018 alle ore 20.35 scenderà in campo contro i gallesi Cardiff Blues allo Stadio Lanfranchi di Parma nel terzo turno del Guinness PRO14:

15 Edoardo Padovani*

14 Mattia Bellini

13 Giulio Bisegni

12 Tommaso Boni*

11 Giovanbattista Venditti*

10 Carlo Canna

9 Marcello Violi*

8 Renato Giammarioli*

7 Johan Meyer

6 Jimmy Tuivaiti

5 George Biagi (cap)

4 David Sisi

3 Dario Chistolini

2 Massimo Ceciliani*

1 Andrea Lovotti*

a disposizione:

16 Oliviero Fabiani

17 Daniele Rimpelli*

18 Giosué Zilocchi*

19 Apisai Tauyavuca

20 Giovanni Licata*

21 Guglielmo Palazzani

22 Francois Brummer

23 Tommaso Castello

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Paula Balekana, Eduardo Bello, Luhandre Luus*, Maxime Mbandà*, Matteo Minozzi*, Riccardo Raffaele*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Cardiff Blues: Morgan; Harries, Smith, Lee-Lo, Lane; Anscombe, Williams T.; Navidi, Robinson, Turnbull, Thornton, Earle, Lewis, Dacey, Thyler (A disposizione: Myhill, Carre, Arhip, Cook, Williams N., Williams L., Evans, Millard) All. Mulvihill

Arbitro: George Clancy (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Johnny Erskine (Irish Rugby Football Union) e Matteo Liperini (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby)

La gara trasmessa in diretta streaming in Italia su DAZN all’indirizzo www.dazn.com su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Abbonati a DAZN e vedi il primo mese di gare di Guinness PRO14 gratis.

Diretta testuale del punteggio sull’account Twitter ufficiale delle Zebre Rugby con hashtag della gara #ZEBvCBL

Alla Cittadella del Rugby saranno presenti diverse iniziative per la gara di domani sera quali la nuova Zebre Rugby Clubhouse, il negozio di Erreà Sport dove poter acquistare le nuove maglie delle Zebre e tutta la linea da riposo di Tommaso Castello e compagni, lo stand del merchandising ufficiale del club e lo spazio gonfiabili per i bimbi a cura di Gommaland.

Fino al 29 Settembre è aperta la vendita degli abbonamenti alle 14 gare interne stagionali dello Zebre Rugby Club, 11 di Guinness PRO14 e 3 di EPCR Challenge Cup contro le più forti formazioni di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Russia, Scozia e Sudafrica. Anche domani allo Stadio Lanfranchi sarà possibile sottoscrivere le tessere a partire dalle ore 18.30.

Abbonamento 14 gare Guinness PRO14 e EPCR Challenge Cup

TRIBUNA OVEST

Hospitality: € 990*

Tribuna riservata : € 299

Intero: € 199

Ridotto donne e Over 65: € 145

Ridotto tesserati Conad, Intercral Parma, Cral Chiesi e tesserati YoungER Card: € 145*

Ridotto studenti e Under 18: € 99

Ridotto club della franchigia “Zebre Family”: € 99^

Ridotto famiglia uomo, donna e un figlio: € 395 – sarà valido lo stato di famiglia

Ridotto famiglia uomo, donna e 2 figli: € 397 – sarà valido lo stato di famiglia

Ridotto famiglia uomo, donna e 3 figli: € 399 – sarà valido lo stato di famiglia

TRIBUNA EST E CURVE

Intero: € 135

Ridotto donne e Over 65: € 99

Ridotto tesserati Conad, Intercral Parma, Cral Chiesi e tesserati YoungER Card: € 99*

Ridotto studenti e Under 18: € 59

Ridotto club della franchigia “Zebre Family”: € 99^

Ridotto famiglia uomo, donna e un figlio: € 245 – sarà valido lo stato di famiglia

Ridotto famiglia uomo, donna e 2 figli: € 247 – sarà valido lo stato di famiglia

Ridotto famiglia uomo, donna e 3 figli: € 249 – sarà valido lo stato di famiglia

Come acquistare abbonamenti e biglietti per le gare dello Zebre Rugby Club:

• Sito internet biglietteria Ciaotickets nella pagina: www.ciaotickets.com/organizzatore/zebre-rugby

• Rivendite autorizzate Ciaotickets consultabili su: www.ciaotickets.com/punti-vendita

• Allo Stadio “Lanfranchi” nei giorni gara del 15 Settembre 2018 (dalle 14 alle 18) e del 29 Settembre 2018

Biglietteria singola gara – Stadio Lanfranchi di Parma:

TRIBUNA OVEST

Tribuna riservata con hospitality: € 145*

Tribuna riservata: € 30

Intero: € 20

Ridotto gruppi tesserati FIR (>20): € 14*

Ridotto donne e Over 65: € 14

Ridotto tesserati Conad, Intercral Parma, Cral Chiesi e tesserati YoungER Card: € 14*

Ridotto donne e Over 65 tesserati Conad, Intercral Parma, Cral Chiesi e tesserati YoungER Card: € 10*

Ridotto studenti e Under 18: € 10

Ridotto club della franchigia “Zebre Family”: € 10^

Ridotto donne e Over 65 club della franchigia “Zebre Family” : € 7*

Ridotto famiglia uomo, donna e un figlio: € 39

Ridotto famiglia uomo, donna e 2 figli: € 44

Ridotto famiglia uomo, donna e 3 figli: € 49

Under 8: gratuito

TRIBUNA EST E CURVE

Intero: € 13

Ridotto gruppi tesserati FIR (>20): € 10*

Ridotto donne e Over 65: € 10

Ridotto tesserati Conad, Intercral Parma, Cral Chiesi e tesserati YoungER Card: € 10*

Ridotto donne e Over 65 tesserati Conad, Intercral Parma, Cral Chiesi e tesserati YoungER Card: € 8*

Ridotto studenti e Under 18: € 6

Ridotto club della franchigia “Zebre Family”: € 6^

Ridotto famiglia uomo, donna e un figlio: € 25

Ridotto famiglia uomo, donna e 2 figli: € 47

Ridotto famiglia uomo, donna e 3 figli: € 29

Under 8: gratuito

*acquistabile solo contattando la segreteria delle Zebre a segreteria@zebrerugbyclub.it o tel 0521/221168 oppure il giorno gara allo Stadio Lanfranchi

^ = acquistabili solo presso le segreterie dei club affiliati. Consulta la lista su www.zebrerugbyclub.it/zebre-family

I punti di pre-vendita abilitati Ciaotickets a Parma e provincia sono:

Bar Tabaccheria Lottici

Piazza Ghiaia, 33/D – 43121 Parma (PR) Tel. +39 0521 235692

Tabaccheria Al Campus

Via Bruno Schreiber, 15/H – 43124 Parma (PR) Tel. +39 0521 708011

Tabaccheria Mille Idee

Via Giuseppe Garibaldi, 69 – 43017 San Secondo Parmense (PR) Tel. +39 0521 874071

Tabaccheria Palestrina

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 25 – 43036 Fidenza (PR) Tel. +39 0524 520207

Open Games Serendipità

Via S. Martino, 12 – 43029 Traversetolo (PR) Tel. +39 0521 844148

Com. Stam.