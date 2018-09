Accordo di collaborazione PCR Messina-Basket School Messina

Nuova stagione al via con una importante novità per la PCR Messina. La storica società messinese ha, infatti, sottoscritto un accordo di collaborazione a livello giovanile con la Basket School Messina del presidente Massimo Zanghì e del general manager Bruno Donia.

La sinergia è finalizzata a dare una ulteriore possibilità di confronto, e quindi di crescita , ai giovanissimi atleti delle due società, progetto che rappresenta per loro una grande opportunità. Del resto il nuovo corso della Pcr, voluto dall’ex storica capitana Cristina Correnti, è dedicato esclusivamente alla cura del settore giovanile ed ha come unico obiettivo la crescita umana e tecnica dei giovani tesserati. In virtù dell’accordo sottoscritto, dalla stagione 2018/2019, la PCR diventerà la società satellite della Basket School e disputando i campionati giovanili under 15, under 14 e 13 maschile, under 13 femminile nonché i trofei esordienti. Sono in fase di definizione i quadri tecnici societari, in attesa di avere chiarezza sulla complessa vicenda relativa agli impianti sportivi cittadini.

Com. Stam. Ric. Pubbl.