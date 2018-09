Skeet Maschile Azzurri in corsa per la finale Quasi perfetto Filippelli, bene anche Rossetti e Cassandro

Changwon (KOR) – Il primo giorno della gara di Skeet Maschile si è appena concluso ed i tiratori sono andati a ricaricare le batterie in attesa degli ultimi 50 piattelli di qualificazione che affronteranno domani.

A guidare la classifica provvisoria è lo statunitense Vincent Hancock, bicampione olimpico (Pechino 2008 e Londra 2012, ndr) e tre volte Campione del Mondo, che ha chiuso le tre serie di oggi con un perfetto 75/75. Come lui solo l’inglese Ben Llewellin.

Un ottimo risultato parziale è stato anche quello realizzato dall’azzurro Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia, Campione Europeo nel 2016 a Lonato e vincitore della Finale di Coppa del Mondo dello scorso anno a New Delhi, a riposo con un solo errore ed il totale di 74/75.

In leggero ritardo, ma comunque in piena corsa per la finale di domani, il Campione del Mondo uscente e Campione Olimpico a Rio 2016 Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) con 73 e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), quest’anno medaglia di bronzo nella Prima Prova di Coppa del Mondo a Guadalajara (MEZ) con 72.

Domani si proseguirà con le ultime due serie grazie alle quali si determineranno i sei tiratori che si affronteranno nella finale per il titolo iridato e le quattro Carte Olimpiche in palio.

In pedana oggi per le prime tre serie anche la Junior Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI), Campionessa Europea Juniores quest’anno a Leobersdorf (AUT), andata a riposo con 62/75 e dieci piattelli di ritardo sulla prima, la Yufei Che, in testa con 72/75.

RISULTATI

Skeet Maschile: Vincent HANCOCK (USA) 75/75; Ben LLEWELLIN (GBR) 75/75; Riccardo FILIPPELLI (ITA) 74/75; Gabriele ROSSETTI (ITA) 73/75; Tammaro CASSANDRO (ITA) 72/75

Skeet Junior Femminile: Giada LONGHI (ITA) 62/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

Com. Stam.