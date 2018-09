GOLF Eurotour: Paratore, Pavan e Bertasio terzi, Manassero 16°

Ottima partenza dei giocatori italiani nel KLM Open dove è al comando il cinese Ashun Wu. Ottima partenza dei giocatori italiani nel KLM Open dove sono al terzo posto con 66 (-5) colpi Renato Paratore, Andrea Pavan e Nino Bertasio, mentre è al 16° con 67 (-4) Matteo Manassero.

Sul percorso del The Dutch (par 71), a Spijk in Olanda, guida la graduatoria con 64 (-7, con sette birdie) il cinese Ashun Wu, 33enne di Xiamen Fujian con due titoli nel circuito, che precede di misura l’inglese Chris Wood (65, -6). In terza posizione con i tre azzurri altri dieci concorrenti tra i quali lo statunitense Kevin Stadler, l’inglese Eddie Pepperell e il danese Soren Kjeldsen. In 27ª con 68 (-3) l’inglese Lee Westwood, in 65ª con 70 (-1) il tedesco Martin Kaymer e in 101ª con 72 (+1) il francese Romain Wattel, la cui difesa del titolo è praticamente già compromessa. Sono in retrovia gli altri due italiani in campo, Edoardo Molinari e Luca Cianchetti, 138.i con 75 (+4).

Renato Paratore ha realizzato cinque birdie senza sbavature, hanno marciato di pari passo Andrea Pavan e Nino Bertasio con sei birdie e un bogey e Matteo Manassero ha segnato sei birdie e un doppio bogey. Per Edoardo Molinari due birdie e sei bogey e per Luca Cianchetti un eagle, tre birdie, sette bogey e un doppio bogey.

Il torneo su Sky – Il KLM Open viene teletrasmesso in diretta da Sky. Seconda giornata: venerdì 14 settembre dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (Sky Sport Golf HD).