Dopo i tre podi juniores, arrivano due podi nella categoria seniores delle finali di Coppa del mondo di skiroll che si sono aperte in Trentino.

Il prologo femminile ha registrato infatt il trionfo di Francesca Baudin, talento del fondo fortemente limitata in questi anni da una lunga serie di guai fisici. La valdostana ha completato i 3 km in programma in tecnica classica con il tempo di 11’35″5 davanti all’ucraina Lada Nesterenko e alla ceca Sandra Schuetzova, staccate rispetticamente di 4″4 e 9″2, mentre Lisa Bolzan è finita ottava e Anna Bolzan dodicesima. La prova maschile sui 5 km è stata invece dominata dal romeno Paul Costantine Pepene, impostosi in 17’26″6 con un margine di quasi 44″6 sull’azzurro Matteo Tanel. Chiude il podio un altro romeno, Petrica Horgiu, a 49″2 che ha preceduto Michael Galassi e Luca Curti. Venerdì 14 settembre seconda giornata con la disputa delle sprint in tecnica libera.Ordine d’arrivo prologo 3 km TC femminile Cdm seniores Monte Bondone (Ita):1. Francesca Baudin (Ita) 11’35″52. Lada Nesterenko (Ucr) +4″43. Sandra Schuetzova (Cze) +9″24. Julia Angelsioeoe (Sve) +9″35. Alena Prochazkova (Svk) +25″46. Svetlana Hvostunkova (Rus) +43″37. Kitija Auzina (Let) +1’04″58. Lisa Bolzan (Ita) +1’06″99. Yuliia Krol (Ucr) +1’08″210. Tina Willert (Ger) +1’18″012. Anna Bolzan (Ita) +1’28″7Ordine d’arrivo prologo 5 km TC maschile Cdm seniores Monte Bondone (Ita):1. Paul Costantin Pepene (Rom) 17’26″62. Matteo Tanel (Ita) +44″63. Petrica Hogiu (Rom) +49″24. Michael Galassi (Ita) +54″45. Luca Curti (Ita) +58″06. Oleksii Krasovskyi (Ucr) +58″87. Robin Norum (Sve) +1’00″68. Andrii Orlyk (Ucr) +1’02″59. Eugeniy Dementiev (Rus) +1’05″510. Victor Gustafsson (Sve) +1’07″913. Francesco Becchis (Ita) +1’28″915. Jacopo Giardina (Ita) +2’01″919. Emanuele Becchis (Ita) +2’34″421. Simone Ripamonti (Ita) +3’12″322. Federico Scanzi (Ita) +3’34″725. Marco Corradini (Ita) +5’09″732. Alessio Berlanda (Ita) +11’51″9

Com. Stam.