Top12, il massimo campionato tutto in diretta sui canali FIR Facebook, Youtube, app ufficiale per la messa in onda

Milano – Il Campionato Italiano Top12 approda per la Stagione Sportiva 2018/2019 sulle piattaforme di comunicazione istituzionali della FIR.

Il massimo torneo domestico nazionale, la cui produzione è stata affidata – sentito il parere delle Società partecipanti – alla M-Three Satcom , divisione broadcast di Giglio Group SpA – sarà visibile, in forma totalmente gratuita e senza alcuna necessità di sottoscrizione, su tutti i principali canali di comunicazione della Federazione Italiana Rugby, una delle prime Federazioni Sportive Nazionali a puntare in modo deciso sullo sviluppo della propria area social/digital.

Tutti i centotrentasette incontri del Campionato Italiano Top12 saranno visibili su una pagina dedicata del sito internet federale, www.federugby.it, e sul canale Youtube ufficiale della Federazione Italiana Rugby (www.youtube.com/fedrugby).

Inoltre, scaricando e installando sul proprio smartphone l’applicazione ufficiale gratuita sviluppata da FIR in collaborazione con IQUII e disponibile su app.federugby.it sia per dispositivi iOS che Android, sarà possibile non solo seguire gli incontri in diretta video direttamente sul proprio cellulare ma anche consultare in anticipo le formazioni, i risultati, la classifica e le principali statistiche del massimo campionato, il tutto all’interno della stessa piattaforma.

Infine, sulla pagina Facebook della FIR (www.facebook.com/federugby), sarà disponibile in diretta il principale incontro di giornata, portando il Top12 verso un pubblico potenziale senza precedenti.

FIR, i canali social istituzionali

Facebook.com/federugby – 265.000 fans

Twitter.com/federugby – 157.000 followers

Instagram.com/Italrugby – 95.000 fans

Youtube.com/Fedrugby – 8000 utenti registrati

App.Federugby.it – 35.000 utenti attivi

“La stagione 2018/19 porta con sé non solo una nuova formula, ma anche un’accresciuta distribuzione del nostro campionato: FIR è all’avanguardia tra le Federazioni nello sviluppo dell’area social/digital e siamo entusiasti di poter annunciare che quest’anno tutte le partite del Top12 saranno trasmesse in diretta su Federugby.it, sul nostro canale Youtube e sull’applicazione ufficiale della FIR, mentre la nostra pagina Facebook, che conta su una delle comunità più consistenti e attive nel panorama sportivo italiano, manderà in onda in diretta l’incontro principale di giornata, permettendoci così di ingaggiare una comunità virtuale potenziale di oltre mezzo milione di appassionati. Un percorso coerente con la nostra volontà di far parlare di rugby trecentosessantacinque giorni l’anno e di sviluppare, insieme alle Società del massimo campionato, la visibilità della nostra principale manifestazione domestica” ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Rugby, Alfredo Gavazzi.

Com. Stam.