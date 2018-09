Skateboarding, verso Tokyo 2020: assegnati i titoli al Campionato italiano CIS Street 2018 a Palazzolo sull’Oglio

Lo scorso weekend al Wave Skatepark di Palazzolo sull’Oglio si è disputata la ventunesima edizione del Campionato italiano CIS Street 2018, evento che ogni anno porta i migliori street skaters di tutta Italia a sfidarsi per il titolo di Campione Italiano di Street, da qui potrebbero venire i nomi azzurri per la prima dello Skateboarding alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Durante questa edizione gli iscritti in gara sono stati 69 in totale divisi in tre categorie: 45 nella categoria Senior, 20 nella categoria Junior ed infine 4 partecipanti per la categoria Women; tenendo conto che la nostra amatissimaAsia Lanzi ha fatto la gara sia con i Senior che nella categoria dedicata alle donne.Nel corso della prima giornata di gara abbiamo visto all’azione gli skaters delle categorie Senior e Junior che si sono sfidati durante le qualifiche che hanno decretato i migliori 30 skaters maschi del CIS Street 2018 (20 Senior e 10 Junior).

La Domenica il Wave Skatepark ha accolto anche la categoria Women, che essendo composta solamente da 4 ragazze si è disputata in un’unica finale svolta tra le semifinali Senior e le finali Junior.

Inoltre questa edizione del CIS Street è stata la prima in Italia con il formato di gara “Street League” che vedremo anche alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Questo nuovo formato prevede per qualifiche, semifinali e finali due run singole da 45 secondi per ogni rider che arrivato in finale avrà a disposizione anche 7 tentativi per portare a segno i suoi 5 best trick oltre alle run.

Finita la gara gli skater presenti al contest si sono sfidati nel “Barrel Jump Best Trick Contest“: una pazza sfida a chi salta in lunghezza più barili di birra possibili facendo un Hippy Jump, ovvero saltando dalla propria tavola ad un’altra posta oltre i barili. Vincitori del barile di birra in palio sono stati Luca Bonetti e Jonny Lella saltando ben 10 barili!

Ma non dilunghiamoci troppo in chiacchiere, ecco a voi i risultati ufficiali del CIS Street 2018

Categoria Senior

1- Fabio Montagner

2- Davide Holzknecht

3- Diego Fiorese

4- Nahuel Fernandez

5- Alex Borgatti

6- Luca Bonetti

Categoria Junior

I vincitori della categoria Junior

1- Giuseppe Cola

2- Andre Martin Gramaglia Fusconi

3- Leonardo Bergese

4- Thomas Zaccaria

5- Luca Dellavalle

6- Tommaso Zani

Categoria Women

Le vincitrici della categoria Women

1- Asia Lanzi

2- Tea Mariani

3- Mia Tommasoli

4- Miriam Marino

Ecco il link alle classifiche complete:

FINALI SENIOR https://theboardr.com/watchsl/8609

FINALI WOMEN https://theboardr.com/watch/8603/Wave_Skatepark__Italian_Street_Skateboarding_Championship_2018__WOMEN__FINAL

FINALI JUNIOR https://theboardr.com/results/5767/Wave-Skatepark—Italian-Street-Skateboarding-Championship-2018—JUNIOR—Finals

