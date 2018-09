Rugby: TOP12, le designazioni arbitrali della I giornata di campionato

Roma– Il CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Campionato Italiano TOP12, in calendario sabato 15 settembre.

Tutte le partite in contemporanea alle 16 con tanti spunti interessanti già dall’avvio del campionato. I campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Rugby faranno il proprio esordio in campionato nella stracittadina padovana contro il Valsugana: la direzione del primo derby veneto stagionale sarà affidata a Emanuele Tomò.

Il Patarò Calvisano, finalista della scorsa stagione, inizierà il campionato tra le mura amiche del “Pata Stadium” contro la neo promossa Verona Rugby. Il FEMI-CZ Rovigo affronterà la Lazio al “Battaglini”, mentre le Fiamme Oro ospiteranno nuovamente il Mogliano Rugby 1969.

Scontro che nella passata stagione ha avuto il sapore play-off quello tra Rugby Viadana e Lafert San Donà, con Stefano Bolzonella che darà il fischio d’inizio. Chiuderà la giornata la partita tra il Toscana Aeroporti I Medicei e il Valorugby Emilia.

CLICCA QUI PER LE INFO SULLA MESSA IN ONDA DEL TOP12

Queste le designazioni arbitrali della prima giornata di campionato:

TOP12 – I giornata – 15.09.18 – ore 16

Toscana Aeroporti I Medicei v Valorugby Emilia

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Meschini (Milano)

Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna)

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Federico Meconi (Roma), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Leonardo Masini (Roma)

Valsugana Rugby Padova v Argos Petrarca Rugby

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Tommaso Battini (Bologna)

FEMI-CZ Rovigo v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Filippo Russo (Treviso)

Rugby Viadana 1970 v Lafert San Donà

Arb. Stefano Bolzonella (Cunero)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Matteo Locatelli (Bergamo)

Patarò Calvisano v Verona Rugby

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Elia Rizzo (Ferrara), AA2 Stefano Pennè (Lodi)

Quarto Uomo: Francesco Renzi (Parma)