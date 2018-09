GOLF Ryder Cup: Jim Furyk ha completato con Tony Finau la squadra statunitense

La sfida con la compagine europea a Le Golf National di Parigi (28-30 settembre) Jim Furyk, capitano della compagine statunitense di Ryder Cup, ha assegnato a Tony Finau la quarta e ultima wild card a sua disposizione. La sua decisione dopo la disputa del BMW Championship in cui il 28enne di Salt Lake City (Utah), ottavo, ha ottenuto la terza top ten consecutiva nei tre PlayOffs salendo al terzo posto nella classifica FedEx Cup.

Furyk aveva già scelto Tiger Woods, che tornerà in Ryder Cup dopo sei anni, Phil Mickelson e Bryson DeChambeau, che si sono uniti agli otto qualificati di diritto per la sfida di Parigi (28-30 settembre): Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler e Webb Simpson.

Il team europeo – Il danese Thomas Bjorn, a cui è stato affidato il team europeo, aveva completato la squadra la scorsa settimana dando le quattro wild card agli inglesi Paul Casey e Ian Poulter, allo spagnolo Sergio Garcia e allo svedese Henrik Stenson.

Hanno ottenuto, invece, il posto di diritto attraverso le due apposite classifiche: Francesco Molinari, da ieri numero cinque mondiale, leader con largo margine della “European Points” grazie alle tre splendide vittorie stagionali, major compreso (Open Championship), e gli inglesi Justin Rose, nuovo leader del World Ranking, Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, mentre la ‘World Points’, in cui il torinese sarebbe stato lo stesso al vertice, ha premiato lo spagnolo Jon Rahm, il nordirlandese Rory McIlroy, lo svedese Alex Noren e il danese Thorbjorn Olesen.

EUROTOUR: QUINTETTO AZZURRO AL KLM OPEN IN OLANDA – Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Matteo Manassero, Renato Paratore e Andrea Pavan saranno in gara nel KLM Open (13-16 settembre), evento dell’European Tour che si svolgerà sul percorso del The Dutch, a Spijk in Olanda. Sono nel buon field il tedesco Martin Kaymer, l’irlandese Padraig Harrington, gli inglesi Matt Wallace, tre titoli in stagione, Chris Wood, Eddie Pepperell e Lee Westwood, il francese Alexander Levy, gli spagnoli Pablo Larrazabal e Alvaro Quiros, l’australiano Scott Hend, i sudafricani Haydn Porteous, Zander Lombard e Darren Fichardt, i thailandesi Thongchai Jaidee e Kiradech Aphibarnrat, il coreano Jeunghun Wang e i cinesi Ashun Wu e Haotong Li. Difende il titolo il francese Romain Wattel, che dopo il successo dello scorso anno non ha fatto molto, a parte un quinto posto nell’European Open.

Nino Bertasio proverà a confermare la buona prova della scorsa settimana nell’European Masters (16°) ed Edoardo Molinari, andato anch’egli a premio, a collocarsi in migliori posizioni di classifica. Dovranno riscattare il taglio mancato a Crans sur Sierre Renato Paratore, Andrea Pavan e Matteo Manassero, con quest’ultimo che dovrà tenere d’occhio la money list, essendo attualmente fuori dai primi 110 posti che confermano la ‘carta’ (123°). Il montepremi è di 1.800.000 euro.

Il torneo su Sky – Il KLM Open viene teletrasmesso in diretta da Sky. Prima giornata: giovedì 13 settembre dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (Sky Sport Golf HD e Sky Sport Uno HD).

