Gli azzurrini impegnati nel fine settimana a Rasnov con tre gare Fis

Il circuito delle gare Fis giovanili fa tappa questa settimana a Rasnov, in Romania, dove si disputano venerdì 14 settembre una prova dal trampolino HS71, seguita sabato 15 e domenica 16 settembre da due rpveo dal trampolino HS97. L’Italia ha iscritto alle manifestazioni nella prima occasione Daniela Dejori, Jessica Malsiner, Lena Prinoth, Annika Sieff e Arianna Sieff, mentre Francesco Cecon, Daniel Moroder e Mattia Galiani gareggeranno nel doppio appuntamento dal trampolino più grande. Il calendario propone anche due gare in Norvgia, nelel vicinanze, di Oslo, alle quali però non prenderanno parte nostri rappresentanti.

