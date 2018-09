Francesco Anselmo nuovo general manager della Nuova Pallacanestro Messina

La Nuova Pallacanestro Messina è lieta di annunciare di aver affidato il ruolo di General Manager a Francesco Anselmo. Anselmo è un nome di spessore del basket siciliano, dopo una lunga e prestigiosa carriera da giocatore è passato alla panchina dove da allenatore nazionale nel suo lunghissimo curriculum spiccano gli anni di serie A femminile a Ribera.

Per anni formatore CNA, Anselmo è laureato in Gestione e Organizzazione Sport di alto livello presso la Facoltà di Scienze Motorie di Roma e ha ricevuto il prestigioso premio “Palma di Bronzo” del Coni. Dall’alto della sua esperienza e conoscenza del mondo del basket rappresenterà una certezza per il nuovo sodalizio del presidente Caruso.

“In una società che voglio sia bene strutturata è assolutamente necessaria la figura di un General Manager che possa aiutare la dirigenza a coordinare al meglio le attività, – sono le parole del presidente Carmelo Caruso – per crescere e consolidarci abbiamo bisogno di persone con esperienza, visione e capacità e credo che la figura di Francesco Anselmo sia quella che più si addice agli obiettivi del nostro progetto che vuole andare avanti pensando innanzitutto a consolidarsi. Sono molto felice in primis della sua amicizia, e anche del fatto che la società possa avere una collaborazione di spessore con una figura come quella di coach Anselmo“.

Ad Anselmo spetterà anche il compito di sviluppare e valorizzare il rapporto con il territorio di Messina, finalizzato al coinvolgimento di tutte quelle entità sportive che vorranno condividere il progetto sportivo della Nuova Pallacanestro Messina.

Com. Stam.