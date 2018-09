Skeet – Primi 75 piattelli per le donne e per gli junior Bacosi, Cainero e Spada devono lottare per la finale

Azzurre in lieve ritardo. Domani altri 50 piattelli decideranno le finaliste Changwon (KOR) – La gara di Skeet Femminile è iniziata a pieno regime ed il passo lo sta dando la slovacca Danka Bartekova, Membro CIO e medaglia di bronzo a Londra 2012, unica tiratrice ad aver chiuso le prime tre serie con un perfetto 75/75, lasciandosi alle spalle tutte le altre 60 tiratrici arrivate in Corea da 41 nazioni. Tra queste anche le tre azzurre selezionate dal Direttore Tecnico Andrea Benlli.

La migliore delle nostre è sta Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), che dopo l’iniziale 22/25 si è rimessa in carreggiata con i successi 24/25 e 2325, chiudendo con il totale di 69.

Con un piattello in meno, ovvero a 68, ci sono Chiara Cainero (Carabinieri) e Katiuscia Spada (Fiamme Oro).

La friulana ha avuto una partenza incerta con un pesante 21/25, ma si è ripresa con il 24/25 della seconda ed il 23/25 della terza. Inverso, invece, il percorso dell’umbra, che all’iniziale 23/25 ha fatto seguire un 24/25 ed un 21/25 della conclusiva.

Domani le nostre dovranno sbagliare meno possibile nelle ultime due serie di qualifica per sperare di potersi giocare la finale e dare l’assalto alle medaglie iridate ed alle quattro Carte Olimpiche in palio. La serie decisiva è fissata per le 9.00 italiane.

In gara oggi anche gli Junior Maschili. Al momento la classifica provvisoria è guidata dal cirpiota Petros Englezoudis con 74/75. Con due piattelli di ritardo ed il punteggio di 72 è andato a riposo Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), mentre con 70 ha chiuso Niccolò Sodi di Arezzo (AR). In rincorsa Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia che domani riprenderà la gara dal punteggio di 67.

Dopo le due serie in programma domani, i migliori sei accederanno alla finale, prevista per le 14.45 locali (le 7.45 in Italia).

RISULTATI

Skeet Femminile: Danka BARTEKOVA (SVK) 75/75; Kimberly RHODE (USA) 70/75; Diana BACOSI (ITA) 69/75; Chiara CAINERO (ITA) 68/75; Katiuscia SPADA (ITA) 68/75.

Skeet Junior Maschile: Petros ENGLEZOUDIS (CYP) 74/75; Elia SDRUCCIOLI (ITA) 72/75; Niccolò SODI (ITA) 70/75; Matteo CHITI (ITA) 67/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Martedì 11 settembre Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Ore 07.45 Finale Skeet Maschile Junior

Ore 09.00 Finale Skeet Femminile

Mercoledì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

Com. Stam.