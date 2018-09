Le olimpioniche di Skeet in gara oggi per titolo iridato e Carte Olimpiche Bacosi e Cainero in gara per Tokio e per la prole In pedana anche la Spada e gli Junior Maschili per i primi 75 piattelli

Changwon (KOR) – Al Changwon International Shooting Range è arrivato il momento delle leonesse Diana Bacosi e Chiara Cainero, in gara oggi nello Skeet femminile con gli artigli sfoderati ed affilati per la conquista del Titolo Iridato e delle Carte Olimpiche per Tokio 2020.

Mamme dolcissime e premurose ma, esattamente come le regine del mondo felino, quando c’è da lottare non rifuggono la battaglia e puntano dritte all’obiettivo.

La prima, portacolori dell’Esercito Italiano umbra di nascita e tosco-laziale di adozione (è nata a Città della Pieve e si divide tra Cetona (SI) e Pomezia (RM) per gli impegni familiari, lavorativi e sportivi, ndr) è la Campionessa Olimpica in carica ed è arrivata in Corea con la ferma intenzione di chiudere immediatamente il conto con la qualificazione per Tokio e di salire per la prima volta su un podio mondiale.

“Mi sono preparata al meglio, lavorando quotidianamente per ottimizzare la preparazione in tutti i suoi aspetti, tecnico-fisico-psicologici – ha dichiarato alla vigilia degli allenamenti ufficiali di oggi – Non è stato facile dividersi tra la famiglia, mio figlio Mattia (nove anni, tifoso della Roma e grande ammiratore di Francesco Totti, ndr) e gli allenamenti, ma solo con il sacrificio si possono ottenere risultati importanti. Lo faccio per me, ma anche per lui. Dopo la medaglia di Rio siamo stati invitati a Trigoria per incontrare Totti e adesso lui si aspetta la stessa cosa anche dopo Tokio. Voglio che sia fiero di me. Voglio il biglietto per il Giappone e farò di tutto per ottenerlo”.

La seconda, friulana doc del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, è stata Campionessa Olimpica a Pechino 2008 e medaglia d’argento a Rio 2016. Nel 2013 vinse il suo terzo titolo Europeo gareggiando in cinta di cinque mesi e mezzo. Lei sul podio iridato c’è salita per l’argento del 2006 a Zagabria e poi per il bronzo a Nicosia nel 2007, quindi l’obietto è certamente anche quello di centrare l’oro, unico alloro che manca nella sua bacheca.

“Mancano solo poche ore alla gara più importante dell’anno e posso dire di essere serena, ma allo stesso tempo determinata e concentrata. Arrivo da una finale ai Campionati Europei che mi ha dato ulteriore spinta per lavorare ancora di più su quello che c’è da migliorare. Per me questo è stato un anno intenso dopo la pausa dell’anno scorso per la maternità – ha detto la super mamma di Edoardo, quattro anni, e di Agata, un anno il prossimo ottobre – Da quando ho ripreso ad allenarmi ho sempre lavorato con grandissima tenacia e spero di poter replicare in gara quello che ho fatto durante i miei allenamenti al Tav Porpetto”.

Accanto a loro il Direttore Tecnico Andrea Benelli schiererà in pedana Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR), già medaglia d’argento iridata con l’argento a Nicosia nel 2003 ed il bronzo del 2009 a Maribor.

“Siamo tutti pronti a fare del nostro meglio – ha dichiarato il toscano, Campione Olimpico della specialità ad Atene 2004 e medaglia di bronzo ad Atlanta 1996 – Questa è la gara più importante di quest’anno e tutto il nostro lavoro è stato incentrato su questo appuntamento. Posso affermare con assoluta tranquillità che le mie tiratrici ed i miei tiratori hanno lavorato bene e daranno il cento per cento”.

In gara domani per i primi 75 piattelli anche gli Junior Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) e Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia (PT); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR)

Junior: Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Junior Ladies: Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Benelli

PROGRAMMA

Lunedì 10 settembre Gara Skeet Maschile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Femminile Senior (75 piattelli)

Martedì 11 settembre Gara Skeet Maschile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Ore 07.45 Finale Skeet Maschile Junior

Ore 09.00 Finale Skeet Femminile

Mercoledì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 13 settembre Gara Skeet Femminile Junior (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

Venerdì 14 settembre Gara Skeet Femminile Junior (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

Ore 08.15 Finale Skeet Femminile Junior

Ore 09.30 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (ora locale a Changwon +7.00)

Com. Stam.