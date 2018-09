Nazionale A VTG Supercup di Amburgo Germania-Italia 62-71

(20 punti, career high in Nazionale, e 10 rimbalzi per Melli) Sacchetti: “Tanti protagonisti nella gara. Vittoria che ci voleva” Esordio in Azzurro per Leonardo Candi (2 punti) In serata il rientro in Italia. Domenica giorno libero e lunedì in campo

Amburgo. E’ una bella Italia, tosta e concentrata, quella che batte la Germania 71-62 nella finalina della VTG Supercup. Gli Azzurri di coach Sacchetti vanno subito sotto ma con pazienza rientrano, sorpassano e poi prendono in mano la gara con autorità. Ai tedeschi (6/0 nelle qualificazioni al Mondiale 2019) non bastano gli NBA Schroder e Kleber. L’Italia torna a casa rinfrancata da un successo arrivato di fronte ai quasi 3.000 spettatori di Amburgo.

Career high in Nazionale per un ispirato Nicolò Melli (18 il precedente del 2012), che chiude con una doppia doppia frutto di 20 punti e 10 rimbalzi.

Esordio in maglia Azzurra per Leonardo Candi, bolognese classe 1997. Per lui anche 2 punti.

Così il CT Meo Sacchetti: “La solita brutta partenza, poi nel secondo quarto, grazie anche a una buonissima difesa, siamo riusciti a rimettere in piedi la gara facendo canestro più del solito. Una vittoria che ci voleva anche perché non abbiamo avuto un solo protagonista ma tanti giocatori che hanno dato il loro contributo”.

Questa sera out Amedeo Tessitori per stato febbrile e ancora Chris Burns per un’irritazione della fascia plantare del piede sinistro. Il numero 32 Azzurro rientrerà in gruppo a Bologna.

L’avvio è l’esatta fotocopia dell’inizio gara stentato contro la Repubblica Ceca. La Germania va subito 9-0 trascinata dal folletto di Oklahoma City Dennis Schroder (13 punti nei primi 10 minuti). L’energia di Brian Sacchetti è quello che ci vuole ma i tedeschi sfruttano ogni occasione e mettono sotto gli Azzurri 26-16 alla prima sirena.

Cambia completamente faccia la squadra di Sacchetti nella seconda frazione: Melli è gigantesco e i suoi 8 punti di fila aprono la strada alla rimonta: Candi (senza paura all’esordio assoluto) e le triple di Cinciarini e Aradori scrivono il primo vantaggio Azzurro nel match (30-31). Solo 2 punti per Schroder e la Germania va negli spogliatoi sotto di 2 (34-36). Italia capace di costruire un parziale di 20-8.

L’ingresso di Zirbes nel terzo quarto crea qualche problema alla difesa Azzurra ma è sempre Melli a suonare la carica con 9 punti che spengono le ambizioni tedesche. Si procede punto a punto fino allo strappo targato Vitali (5 di fila con tripla) e Filloy (tripla). La penultima sirena suona sul 60-51 Italia. Anche l’ultimo quarto parla la lingua dei ragazzi di Sacchetti, che controllano e allungano fino al 70-56 per poi chiudere gestendo il disperato tentativo di rimonta dei tedeschi.

La squadra si trasferirà in Italia in serata e domenica osserverà una giornata di riposo. Gli allenamenti riprenderanno al PalaDozza lunedì 10 settembre nel pomeriggio (17.30/19.30). Sempre il 10, alle ore 13.00, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della gara Italia-Polonia del 14 settembre valevole per le qualificazioni al Mondiale 2019.

Il tabellino

Germania-Italia 62-71 (26-16, 8-20, 17-24, 11-11)

Germania: Seiferth 2 (1/2), Giffey* 4 (1/3, 0/4), Akpinar* 3 (0/2, 1/1), Tadda (0/3 da tre), Doreth, Grof ne, Schroder* 21 (3/6, 3/8), Barthel 5 (2/6, 0/3), Kleber* 12 (3/6, 1/3), Thiemann 2 (1/2, 0/1), Zirbes* 10 (4/4), Jallow 3 (1/4, 0/3). All: Rodl

Italia: Aradori 11 (4/5, 1/4), Biligha*, (0/1), Melli* 20 (5/8, 2/5), Vitali L. 5 (1/2, 1/1), Candi 2 (1/2), Filloy 8 (1/3, 2/4), Cinciarini* 8 (2/6, 1/1), Flaccadori ne, Abass 2 (1/4, 0/2), Tonut* (0/2 da tre), Sacchetti B. 5 (0/1), Datome* 10 (2/3, 2/7). All: R. Sacchetti

Arbitri: Vyklicky (Rep. Ceca), M. Sahin (Turchia), Arisawa (Giappone)

Tiri da due Ger 16/35, Ita 17/35; Tiri da tre Ger 5/26, Ita 9/26; Tiri liberi Ger 15/19, Ita 10/13. Rimbalzi Ger 40 (10 Kleber), Ita 37 (10 Melli). Assist Ger 10 (4 Schroder), Ita 16 (4 Sacchetti).

Note: Fallo tecnico a Vitali L. (9.40, 23-16)

Il tabellino del match di ieri

Italia-Rep. Ceca 80-87 (15-23, 25-25, 15-17, 25-22)

Italia: Aradori* 6 (1/3, 0/1), Biligha* 4 (2/7), Melli* 9 (4/7, 0/2), Vitali L. 6 (1/3 da tre), Filloy, Tessitori ne, Cinciarini* 9 (3/6, 0/1), Flaccadori (0/1, 0/1), Abass 13 (4/4, 1/3), Tonut 2 (1/3, 0/1), Sacchetti B. 17 (3/5, 2/3), Datome* 14 (5/7, 1/6). All: R. Sacchetti

Rep. Ceca: Auda 8 (3/4), Vyoral, Pumprla 6 (2/2), Hruban* 15 (2/5, 3/6), Satoransky* 14 (4/7, 1/2), Schilb 7 (2/2, 1/3), Sirina (0/1 da tre), Peterka 8 (3/3, 0/2), Bohacik* 7 (2/3 da tre), Playza ne, Vesely* 19 (5/8), Kriz* 3 (1/2, 0/1). All: Ginzburg

Arbitri: Kato (Giappone), Bittner (Germania), Sahin (Turchia)

Tiri da due Ita 23/43, RepC. 22/33; Tiri da tre Ita 5/21, RepC. 7/18; Tiri liberi Ita 19/26, RepC. 22/28. Rimbalzi Ita 25 (4 Biligha, Melli, Abass, Sacchetti, Datome), RepC: 37 Assist Ita 15 (4 Melli), RepC. 21.

Usciti 5 falli: Abass

Gli Azzurri

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso Basket)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

#21 Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Turchia)

Lo staff

Capo Delegazione: Giovanni Petrucci

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Ortopedico: Raffaele Cortina

Medico: Sandro Senzameno

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Director: Roberto Brunamonti

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai Materiali: Curzio Garofol

Il programma

Venerdì 7 settembre

Italia-Repubblica Ceca 80-87

Germania-Turchia 79-100

Sabato 8 settembre

Finale 3°-4° posto Italia-Germania 71-62

Ore 20.00 Finale 1°-2°posto Repubblica Ceca- Turchia

Domenica 9 settembre

Riposo

Lunedì 10 settembre

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Martedì 11 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Mercoledì 12 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Giovedì 13 settembre

Ore 17.00/19.00 – Allenamento

Venerdì 14 settembre

Ore 10.00/11.00 – Allenamento

Italia-Polonia (PalaDozza, ore 20.15, diretta Sky Sport HD)

Sabato 15 settembre

Ore 14.00 – Trasferimento a Debrecen (Ungheria)

Ore 19.00/20.30 – Allenamento

Domenica 16 settembre

Ore 18.30/20.00 – Allenamento

Lunedì 17 settembre

Ore 11.00/12.00 – Allenamento

Ungheria-Italia (Fonix Hall, ore 18.00, diretta Sky Sport HD)

Martedì 18 settembre

Rientro in Italia e fine raduno

FIBA World Cup 2019 Qualifiers

La classifica iniziale del gruppo J

Lituania 12 punti*, Italia 10, Polonia 9, Ungheria 9, Paesi Bassi 9, Croazia 9.

*FIBA assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta

Il calendario del gruppo J

14 settembre 2018

Italia-Polonia

Croazia-Lituania

Paesi Bassi-Ungheria

17 settembre 2018

Ungheria-Italia

Lituania-Paesi Bassi

Polonia-Croazia

29 novembre 2018

Italia-Lituania

Paesi Bassi-Polonia

Croazia-Ungheria

2 dicembre 2018

Polonia-Italia

Lituania-Croazia

Ungheria-Paesi Bassi

22 febbraio 2019

Italia-Ungheria

Paesi Bassi-Lituania

Croazia-Polonia

25 febbraio 2019

Lituania-Italia

Polonia-Paesi Bassi

Ungheria-Croazia

La formula delle qualificazioni

Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all’italiana. Le migliori tre di ogni gruppo si qualificano alla seconda fase, dove verranno inserite in quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni gruppo staccheranno il pass per il Mondiale 2019 (31 agosto/15 settembre). Nella seconda fase non potranno affrontarsi nuovamente le squadre che nella prima fase facevano parte dello stesso girone.

Com,. Stam.