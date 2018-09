Nazionale A Azzurri a Bologna Si aggregano oggi Amedeo Della Valle e Jeff Brooks Previsto per domani l’arrivo di Michele Vitali Lasciano il raduno Candi, Flaccadori e Tessitori

Bologna. Con un volo da Amburgo, la Nazionale è atterrata in Italia ieri in tarda serata. Gli Azzurri faranno base a Bologna fino al 14 settembre, giorno del match contro la Polonia, prima delle due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 (PalaDozza, 20.15 in diretta Sky Sport HD). Dopo il torneo di Amburgo (sconfitta contro la Repubblica Ceca e vittoria contro la Germania) l’Italia è dunque pronta per l’ultima parte della preparazione in vista della sfida a polacchi e ungheresi (17 settembre a Debrecen, ore 18.00 in diretta su Sky Sport HD).

Si va definendo il roster a disposizione del CT Meo Sacchetti. Oggi si aggregano alla squadra Amedeo Della Valle e Jeff Brooks, che ha ottenuto solo pochi giorni fa il passaporto italiano. I due giocatori dell’Olimpia Milano si alleneranno già nel pomeriggio con lo staff tecnico al PalaDozza e saranno regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti lunedì pomeriggio. Amedeo Della Valle, dopo le visite effettuate il 25 agosto a Pinzolo, ha completato il programma di recupero fisico atletico e potrà così proseguire la preparazione in Azzurro. Sul parquet anche Chris Burns, che ha saltato le gare del torneo di Amburgo per un’irritazione della fascia plantare del piede sinistro. Per il resto della squadra, giornata di riposo. L’ultimo ad aggregarsi sarà Michele Vitali, atteso per domani.

Sono stati autorizzati a lasciare il raduno Leonardo Candi, Diego Flaccadori e Amedeo Tessitori.

Lunedì 10 settembre alle ore 13.00 presso la Piazza coperta della Sala Borsa a Bologna (Piazza Nettuno, 3) si terrà la conferenza stampa di presentazione di Italia-Polonia. Interverranno il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport del Comune di Bologna Matteo Lepore, il Presidente Fip Giovanni Petrucci, il CT della Nazionale Meo Sacchetti e il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria.

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahce – Turchia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Morabanc Andorra – Spagna)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Turchia)

All: Romeo Sacchetti

Lo staff

Capo Delegazione: Giovanni Petrucci

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Ortopedico: Raffaele Cortina

Medico: Sandro Senzameno

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Director: Roberto Brunamonti

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli

Il programma

Lunedì 10 settembre

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Martedì 11 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Mercoledì 12 settembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Giovedì 13 settembre

Ore 17.00/19.00 – Allenamento

Venerdì 14 settembre

Ore 10.00/11.00 – Allenamento

Italia-Polonia (PalaDozza, ore 20.15, diretta Sky Sport HD)

Sabato 15 settembre

Ore 14.00 – Trasferimento a Debrecen (Ungheria)

Ore 19.00/20.30 – Allenamento

Domenica 16 settembre

Ore 18.30/20.00 – Allenamento

Lunedì 17 settembre

Ore 11.00/12.00 – Allenamento

Ungheria-Italia (Fonix Hall, ore 18.00, diretta Sky Sport HD)

Martedì 18 settembre

Rientro in Italia e fine raduno

FIBA World Cup 2019 Qualifiers

La classifica iniziale del gruppo J

Lituania 12 punti*, Italia 10, Polonia 9, Ungheria 9, Paesi Bassi 9, Croazia 9.

*FIBA assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta

Il calendario del gruppo J

14 settembre 2018

Italia-Polonia

Croazia-Lituania

Paesi Bassi-Ungheria

17 settembre 2018

Ungheria-Italia

Lituania-Paesi Bassi

Polonia-Croazia

29 novembre 2018

Italia-Lituania

Paesi Bassi-Polonia

Croazia-Ungheria

2 dicembre 2018

Polonia-Italia

Lituania-Croazia

Ungheria-Paesi Bassi

22 febbraio 2019

Italia-Ungheria

Paesi Bassi-Lituania

Croazia-Polonia

25 febbraio 2019

Lituania-Italia

Polonia-Paesi Bassi

Ungheria-Croazia

La formula delle qualificazioni

Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all’italiana. Le migliori tre di ogni gruppo si qualificano alla seconda fase, dove verranno inserite in quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni gruppo staccheranno il pass per il Mondiale 2019 (31 agosto/15 settembre). Nella seconda fase non potranno affrontarsi nuovamente le squadre che nella prima fase facevano parte dello stesso girone.

Com. Stam.