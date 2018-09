Il negozio I Like Sport è il nuovo sponsor tecnico del Castanea Basket 2010. Vestirà prima squadra e giovanili

Importante accordo di sponsorizzazione per il Castanea Basket 2010 che, con viva soddisfazione, ha definito la partnership commerciale col negozio di abbigliamento sportivo I Like Sport, sito a Messina sul Viale San Martino al numero 245. La squadra gialloviola s’affiderà alla competenza specialistica nel settore del vestiario tecnico-sportivo maturata negli anni dal noto brand messinese, distributore in esclusiva per la città di Messina del marchio Erreà Sport S.p.A., a sua volta industria italiana di abbigliamento tecnico sportivo, con sede a San Polo di Torrile in provincia di Parma.

Destinatarie della sponsorizzazione tecnica saranno tutte le formazioni del Castanea Basket, infatti I Like Sport vestirà con i suoi prodotti di qualità sia la prima squadra, impegnata nel campionato di serie D, che le formazioni giovanili compresa la delegazione del Castanea Baskin. Intesa stretta velocemente tra due realtà giovani ma che vogliono crescere nei rispettivi ruoli, la squadra di coach Filippo Frisenda con mirati investimenti intende dire la sua sul parquet ed I Like Sport si propone di dare una mano fattiva agli obiettivi, puntando a farsi conoscere ulteriormente anche nel settore della pallacanestro.

L’amministratore di I Like Sport Giovanni Zuccalà, che dirige il negozio con i suoi figli, spiega i termini dell’accordo: “Ho molti clienti che risiedono nella zona di Castanea e mi hanno sempre parlato bene delle attività non solo agonistiche di cui si sta rendendo partecipe la società in campo e fuori. Per tale motivo ho deciso di conoscere i responsabili ed ho voluto dare una mano al progetto con un concreto aiuto logistico alla società, specificatamente con la griffe sportiva. Vorremmo diventare funzionali al progetto del Castanea, inserendoci all’interno della distribuzione dei centri direzionali organizzati dalla società. Seguiremo in toto tutti gli iscritti del Castanea Basket che invito sin da ora nel nostro negozio ed ai quali il nostro marchio applicherà anche una speciale scontistica su svariati prodotti presenti nel nostro magazzino.

Inoltre sottolineo come siamo felici che il Castanea si stia rendendo protagonista anche nel mondo della solidarietà e nello specifico del Baskin. Il marchio Erreà Sport infatti è molto impegnato nel sociale ed è sponsor di numerose nazionali di atleti affetti da disabilità quindi unire il nostro nome a tali progetti di valenza sociale ci può solo fare piacere”.

Il Castanea Basket 2010 intende a tal fine ringraziare l’Amministratore di I Like Sport Giovanni Zuccalà ed invita tutti i propri sostenitori a visitare il negozio sito sul Viale San Martino dove potranno reperire prodotti di abbigliamento tecnico ed accessori tecnici.

Com. Stam.