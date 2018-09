Zebre Rugby: Quattro cambi nella formazione per la prima trasferta stagionale in Irlanda

Parma – Le Zebre partite ieri da Parma verso l’Irlanda dove oggi, si terrà la prima trasferta stagionale ufficiale del Guinness PRO14. I bianconeri affronteranno gli irlandesi del Connacht allo Sportsground di Galway nel secondo turno del torneo celtico. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A e si affronteranno dunque anche a campi invertiti nell’Aprile 2019 nel penultimo turno del calendario.

Le Zebre arrivano alla sfida forti del successo con bonus colto venerdì scorso al Lanfranchi contro i sudafricani Southern Kings mentre per gli irlandesi si tratterà della seconda gara consecutiva in casa dopo la sconfitta dello scorso weekend contro gli scozzesi Glasgow Warriors capaci di passare 27-26 solo con un drop nei minuti finali.

George Biagi e compagni tornano sul campo dello Sportsground dove lo scorso febbraio, durante la finestra del Sei Nazioni 2018, hanno colto il loro primo successo in Irlanda centrando una storica doppia vittoria andata e ritorno sui nero-verdi del Connacht che quest’anno si presentano con un nuovo head coach: l’australiano Andy Friend.

Connacht è l’avversario più affrontato dalle Zebre nella loro storia celtica dal 2012: quella di domani diretta dal fischietto scozzese Linton sarà infatti la diciannovesima gare ufficiale tra le due squadre. Il XV di coach Bradley ha vinto gli ultimi tre scontri diretti ed arriva alla sfida forte di una striscia positiva di quattro successi nel Guinness PRO14.

Lo staff tecnico ha scelto la formazione che domani sera scenderà in campo in Irlanda; rispetto a sette giorni fa ci sono 4 cambi nel XV iniziale, due per reparto. In quello dei trequarti Padovani partirà titolare ad estremo mentre l’italo-argentino De Battista farà il suo esordio ufficiale nel Guinness PRO14 partendo con la maglia numero 12. Nel pacchetto di mischia invece le novità sono in terza linea dove agirà l’altro esordiente assoluto, il tongano Tevi mentre il pilone destro piacentino Zilocchi guadagna la sua prima maglia da titolare alla sua seconda apparizione nel torneo.

Prima convocazione stagionale in panchina per l’altro pilone destro Tenga al pari del centro Azzurro Boni. Pronti a subentrare a gara in corso anche due dei metaman della sfida contro i Southern Kings, il flanker Tuivaiti e la seconda linea Tauyavuca.

La formazione dello Zebre Rugby Club che sabato 8 Settembre 2018 alle ore 18:15 italiane scenderà in campo contro gli irlandesi del Connacht allo Sportsground di Galway (Irlanda) nel secondo turno del Guinness PRO14:

15 Edoardo Padovani*

14 Mattia Bellini

13 Giulio Bisegni

12 Nicolas De Battista

11 Giovanbattista Venditti*

10 Carlo Canna

9 Marcello Violi*

8 Renato Giammarioli*

7 Johan Meyer

6 Matu Tevi

5 George Biagi (cap)

4 David Sisi

3 Giosué Zilocchi*

2 Oliviero Fabiani

1 Andrea Lovotti*

a disposizione:

16 Massimo Ceciliani*

17 Daniele Rimpelli*

18 Roberto Tenga

19 Apisai Tauyavuca

20 Jimmy Tuivaiti

21 Guglielmo Palazzani

22 Francois Brummer

23 Tommaso Boni*

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Paula Balekana, Eduardo Bello, Tommaso Castello, Gabriele Di Giulio*, Giovanni Licata*, Luhandre Luus*, Maxime Mbandà*, Matteo Minozzi*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Arbitro: Lloyd Linton (Scottish Rugby Union)

Assistenti: Finlay Brown (Scottish Rugby Union) e John Carvill (Irish Rugby Football Union)

TMO: Brian MacNeice (Irish Rugby Football Union)

La gara trasmessa in diretta streaming in Italia su DAZN all’indirizzo www.dazn.com su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco.

Diretta testuale del punteggio sull’’account Twitter ufficiale delle Zebre Rugby con hashtag della gara #CONvZEB

Com. Stam.