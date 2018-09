Vela – SuperNikka si aggiudica la Maxi Yacht Rolex Cup 2018

Al termine di cinque giorni di vela-spettacolo e di un totale di sei regate disputate tra costiere e prove sulle boe, archiviate con quattro vittorie e due secondi posti, il Vismara Mills 62 RC SuperNikka si è aggiudicato la Maxi Yacht Rolex Cup 2018 nella divisione Mini Maxi 1, evento che si è concluso oggi in Sardegna con la consueta organizzazione dello Yacht Club Costa Smeralda.

Per il team capitanato dall’armatore-timoniere Roberto Lacorte, Vicepresidente e Amministratore Delegato del Gruppo Pharmanutra SPA, supportato in questa stagione dal partner TAG Heuer, si tratta del secondo successo stagionale dopo la vittoria del Maxi Yacht Capri Trophy 2018 e della terza vittoria, su quattro partecipazioni, all’evento più importante della stagione dei Maxi Yachts, che SuperNikka ha già vinto nel 2015 (anno del varo) e 2017.

“L’equipaggio è stato semplicemente straordinario, magistrale, durante tutta la settimana: li ringrazio, perché hanno lavorato benissimo in tutte le condizioni di vento e di mare, sia nelle costiere che nelle prove a bastone”, ha commentato un Lacorte visibilmente soddisfatto dalla prestazione eccellente del team, che ha dominato a Porto Cervo dal primo all’ultimo giorno. “Abbiamo sempre regatato molto bene, chiudendo con uno score pazzesco che ci ha permesso di vincere con un giorno d’anticipo la nostra terza Maxi Yacht Rolex Cup, un successo che giustifica tutto ciò che in questi giorni sta nascendo intorno ai progetti futuri: ci meritiamo di andare avanti e progredire, partendo dall’esperienza accumulata in questi anni con SuperNikka, un progetto nato con obiettivi precisi che sono stati raggiunti grazie a un magnifico lavoro di team”.

A bordo di SuperNikka, nomi importanti della vela agonistica come il tattico triestino Lorenzo Bressani, l’olimpionico portoghese Diogo Cayolla, Enrico Zennaro, Andrea Fornaro, Alessio Razeto e Niki Mosca, fulcri di un equipaggio che ha girato alla perfezione per tutta la settimana, riuscendo a sfruttare al meglio le potenzialità di SuperNikka, un monoscafo lungo 18 metri e mezzo progettato nel 2014 dallo Studio Mark Mills Design e costruito da Vismara Marine, in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa.

Archiviata con successo questa Maxi Yacht Rolex Cup 2018, SuperNikka si prepara a tornare nelle acque di casa, al Porto di Pisa, dove farà base per tutto l’inverno, in attesa che Roberto Lacorte definisca nel dettaglio l’attività della prossima stagione.

